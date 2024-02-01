拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登總統(前排右二)與眾院議長強森(前排右三)出席全國祈禱早餐會。強森在聆聽詩歌時拭淚。(美聯社)

在詩歌聲中，民主黨 與共和黨 高層難得達成了一致。

拜登 總統與眾院議長強森(Mike Johnson)周四上午出席一年一度的全國祈禱早餐會(National Prayer Breakfast)，在男高音波伽利(Andrea Bocelli)演唱「奇異恩典」(Amazing Grace)時，兩人均被捕捉到拭淚的畫面。

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民主黨籍的拜登與共和黨籍的強森並肩坐在前排聆聽，在波伽利演唱結束後，拜登趨前與他握手，而強森則告訴波伽利，他流下了眼淚。

拜登與強森也在活動結束時握手，兩人最近在移民政策和對烏克蘭軍援問題上針鋒相對。

眾院議長強森(左)與拜登總統(背對鏡頭者)。(美聯社)

拜登在簡短的演說中，向上周末在約旦喪生的三名美國士兵的家人、烏克蘭人民以及哈瑪斯10月7日對以色列發動恐怖襲擊後被扣押在加薩的其餘人質祈禱。

「我們絕不能成為敵人，」拜登說，「我一直相信，即使在我們面對最艱困的挑戰之時，我們也必須以美國同胞的身分，而非敵人的角度來看待彼此。」

拜登說：「我的祈禱、我的希望是，我們繼續相信，作為一個國家，我們最好的日子就在前方。」

拜登總統(前排右一)與眾院議長強森(前排右二)出席全國祈禱早餐會。(路透)

全國祈禱早餐會通常在每年2月的第一個周四在華府舉行，總統、國會議員、數千名宗教領袖及工商界人士出席，共商如何為宗教社團、政治和工商界發展建設性的關係，早餐會前後也會舉行多項會議及研討會。

自1953年第一次舉辦以來，歷屆總統會在全國祈禱早餐會上發表談話，強調信仰為自己擔任三軍統帥發揮的作用。