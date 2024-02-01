我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱「上帝軍」邊境集結 無證客何去何從

德桑提斯挑戰川普 初選之役燒了多少錢？

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

世界新聞網王若馨／即時報導
拜登總統(前排右二)與眾院議長強森(前排右三)出席全國祈禱早餐會。強森在聆聽詩歌時拭淚。(美聯社)
拜登總統(前排右二)與眾院議長強森(前排右三)出席全國祈禱早餐會。強森在聆聽詩歌時拭淚。(美聯社)

在詩歌聲中，民主黨共和黨高層難得達成了一致。

拜登總統與眾院議長強森(Mike Johnson)周四上午出席一年一度的全國祈禱早餐會(National Prayer Breakfast)，在男高音波伽利(Andrea Bocelli)演唱「奇異恩典」(Amazing Grace)時，兩人均被捕捉到拭淚的畫面。

影片來源：YouTube Newsweek

民主黨籍的拜登與共和黨籍的強森並肩坐在前排聆聽，在波伽利演唱結束後，拜登趨前與他握手，而強森則告訴波伽利，他流下了眼淚。

拜登與強森也在活動結束時握手，兩人最近在移民政策和對烏克蘭軍援問題上針鋒相對。

眾院議長強森(左)與拜登總統(背對鏡頭者)。(美聯社)
眾院議長強森(左)與拜登總統(背對鏡頭者)。(美聯社)

拜登在簡短的演說中，向上周末在約旦喪生的三名美國士兵的家人、烏克蘭人民以及哈瑪斯10月7日對以色列發動恐怖襲擊後被扣押在加薩的其餘人質祈禱。

「我們絕不能成為敵人，」拜登說，「我一直相信，即使在我們面對最艱困的挑戰之時，我們也必須以美國同胞的身分，而非敵人的角度來看待彼此。」

拜登說：「我的祈禱、我的希望是，我們繼續相信，作為一個國家，我們最好的日子就在前方。」

拜登總統(前排右一)與眾院議長強森(前排右二)出席全國祈禱早餐會。(路透)
拜登總統(前排右一)與眾院議長強森(前排右二)出席全國祈禱早餐會。(路透)

全國祈禱早餐會通常在每年2月的第一個周四在華府舉行，總統、國會議員、數千名宗教領袖及工商界人士出席，共商如何為宗教社團、政治和工商界發展建設性的關係，早餐會前後也會舉行多項會議及研討會。

自1953年第一次舉辦以來，歷屆總統會在全國祈禱早餐會上發表談話，強調信仰為自己擔任三軍統帥發揮的作用。

拜登 民主黨 共和黨

上一則

世界首富馬斯克 降至全球第3？

延伸閱讀

海理力挽南卡出險招 攻擊拜川是「暴躁老男人」

海理力挽南卡出險招 攻擊拜川是「暴躁老男人」
罹癌住院未告知拜登 奧斯丁道歉、稱未指示幕僚隱瞞

罹癌住院未告知拜登 奧斯丁道歉、稱未指示幕僚隱瞞
前白宮幕僚長波德斯塔 任氣候特使

前白宮幕僚長波德斯塔 任氣候特使
打不打伊朗？拜登與美國的難題

打不打伊朗？拜登與美國的難題

熱門新聞

賓州男子賈斯汀．莫恩據稱上網發布父親麥可斷頭的影片，已遭警方逮捕。（照片翻攝：Goldsport.vn）

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

2024-01-31 05:42
限量版的星巴克聯名款網紅保溫杯Stanley很受民眾歡迎。(截取自Stanley官網)

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

2024-01-25 13:49
德州奧斯丁(Austin)推出「保證基本收入」(guaranteed basic income)實驗計畫，一年期間為低收入家庭每戶無條件發放1000元，試辦結果調查統計出爐。(Pexels）

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

2024-01-29 12:21
「從大屋改住小屋」(downsizing)原本是許多美國民眾的退休規畫，但過去幾年裡，住在大房子的戰後嬰兒潮世代(Baby boomers)搬到小房子趨勢減緩。（Pexels）

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

2024-01-29 11:49
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

2024-01-30 12:40
當街朝中國籍女子潑化學物品嫌犯被捕。(截取自檀香山警局影片)

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

2024-01-26 10:40

超人氣

更多 >
台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州
華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單
參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物