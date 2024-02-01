紐時：德桑提斯挑戰川普 初選之役燒了多少錢？

佛州州長德桑提斯。(美聯社)

佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)有財力雄厚的超級政治行動委員會(super PAC)當靠山，在共和黨 初選挑戰前總統川普，紐約時報1日報導，德桑提斯耗資1億6000萬元爭取共和黨提名，卻在第一站愛阿華州 取得第二名之後便宣布退選。德桑提斯出師不利的實例創下現代史上共和黨初選最高花費紀錄，聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)31日公布申報紀錄則可看出德桑提斯團隊花錢如流水究竟用於何處。

選舉財務申報資料顯示，德桑提斯團隊與超級政治行動委員會有至少5300萬元是花在共和黨選舉專家羅伊(Jeff Roe)擁有或有關係的公司。羅伊是德桑提斯超級政治行動委員會「永不退縮」(Never Back Down)的高級顧問。

德桑提斯團隊的電視廣告花費累計3130萬元，競選團隊與「永不退縮」的私人飛機開銷至少330萬元。

對於為德桑提斯背書的各州、聯邦公職官員，德桑提斯團隊贊助選舉經費累計11萬元。

德桑提斯只參加了愛阿華州共和黨黨團選舉，便宣布退出共和黨初選，並未參加第二站新罕布夏州初選，並宣布為川普背書。換算起來，巨額開銷的成果就是在愛州拿到2萬3420票。

1億6000萬元選舉花費當中，大約1億3000萬元由「永不退縮」埋單，德桑提斯競選團隊則負責另外的2800多萬元。

與其他初選挑戰者相比，德桑提斯的財力資源顯得雄厚許多。

南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)為了共和黨初選投入2200萬元，印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)則把2560萬元個人經費拿來選舉。