若川普重返白宮 余茂春：美國對台政策框架不變

余茂春曾在美國總統川普（Donald Trump）政府擔任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）政策規劃辦公室中國政策首席顧問。中央社

哈德遜研究所中國中心主任余茂春 今天表示，倘若前美國總統川普 重返白宮，對台基本政策框架也不會改變，反對任何一方使用武力片面改變台海現狀，這是美國對台政策最重要原則。

余茂春31日下午在台北科技大學以「美國台海政策之現狀與未來」為題演講。余茂春曾在美國總統川普（Donald Trump）政府擔任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）政策規劃辦公室中國政策首席顧問。

余茂春表示，不管是民主黨或共和黨在11月總統大選勝出，美國對台基本政策框架不會改變，這是從1950年代韓戰爆發、彼時美國總統杜魯門（Harry S. Truman）派第七艦隊進駐台灣海峽時就奠定的，「任何一方不能使用武力改變台海現狀」。

他直言，反對任何一方使用武力片面改變台海現狀，這是美國對台政策最重要原則，不管是誰擔任美國總統，這件事情都不會被改變。

余茂春提到，川普政府時期美國最重要外交成就是重新界定了中國。中國對於台灣與周邊國家有用武力解決事情訴求，還有打破國際現有秩序、挑戰美國領先地位的戰略意圖，川普重新定義中國在世界地緣政治定位，中國對美國是頭號威脅，對於全世界也是頭號威脅；對付中共 ，需要建立全球結盟系統。

他認為，台灣政府過去幾年非常成功地將自己納為國際社會成員，沒有將台灣相關議題框限於區域性，也因為如此，對於台灣在應對中共對台各個施壓手段時，「我對台灣充滿了信心」。

對於中共透過利誘方式奪取台灣邦交國以打壓國際生存空間，余茂春建議，台灣可以更加努力地去爭取友好國家建立外交關係，例如立陶宛、捷克，只要有一個國家跨出了第一步，真的這麼做，後面一定會興起連鎖效應。

余茂春會後接受媒體訪問時再次強調，倘若川普重返白宮，對於現有台美關係不會構成影響。

他指出，不管是民主黨或共和黨執政，肯定會持續強調台海穩定和平重要性，只是在具體作法上怎麼處理，各個總統各有不同風格。

他推估，若是拜登（Joe Biden）繼續執政，判斷其會傾向與中國不斷地談判；若是川普重返白宮，推測其會採取較制約性手段，要求中共承諾不會武力改變台海現狀，「兩個總統處事方式不一樣，不過中國是美國頭號威脅，這是完全一致的」。