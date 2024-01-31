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裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

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裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

記者顏伶如／即時報導
拍攝於去年10月的一段舊影片近日在社群網站引起熱議，畫面顯示前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)被反戰團體「粉紅代碼」(Code Pink)抗議者包圍時脫口說出「回去中國」。(截取自X@halalflow)
拍攝於去年10月的一段舊影片近日在社群網站引起熱議，畫面顯示前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)被反戰團體「粉紅代碼」(Code Pink)抗議者包圍時脫口說出「回去中國」。(截取自X@halalflow)

拍攝於去年10月的一段舊影片近日在社群網站引起熱議，畫面顯示前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)被反戰團體「粉紅代碼」(Code Pink)抗議者包圍時脫口說出「回去中國」，並稱抗議人士「活動總部」就在中國。

「粉紅代碼」官方帳號29日在X平台發表聲明並提供視頻指出：「裴洛西在10月間要我們呼籲停火的組織成員『回去中國』(go back to China)。」

聲明指出，過去17年來，同一批示威婦女都在裴洛西住家門口抗議，裴洛西每年接受「美以公共事務委員會」(AIPAC)數千元捐款，「到底誰是外國代理人呢？」

喬治華盛頓大學(George Washington University)法學院憲法教授特爾利(Jonathan Turley)在X平台發文指出，相形之下，裴洛西的表現讓已故政治家麥卡錫(Joe McCarthy)像個「懂得克制且言行一致的模範生」。

共和黨政治顧問葛斯特(Steve Guest)則回應道：「試想如果共和黨人士講出同樣的話，裴洛西將有何反應。」

倡議團體「趨勢政治」(Trending Politics)共同負責人魯格(Collin Rugg)在X平台發文指出，裴洛西顯然「失控」。

福斯新聞網(Fox News)分析，裴洛西要抗議人士「回去中國」的發言，似乎來自紐約時報先前報導內容直指「粉紅代碼」與中國宣傳系統有關。

裴洛西28日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時則稱，主張加薩停火的抗議人士「跟俄羅斯有關係」。她在訪問中說，這些抗議人士成天在她家門口示威，「他們喊出的停火訴求正是普亭想傳達的訊息」。

她說，有些民眾是自發性的真正抗議，另外一些人則與俄羅斯有關，「我這麼說是因為已經觀察很久了」。

「粉紅代碼」發言人葛瑞加(Melissa Garriga)說，兩黨都有人把「粉紅代碼」抹黑成與中國宣傳機器有關，企圖破壞「粉紅代碼」身為反戰團體的可信度。

裴洛西 共和黨 俄羅斯

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