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經濟意外強勁 還需要降息嗎？聯準會明日料有這動作

記者顏伶如／即時報導
聯準會下一步怎麼走？(路透)
聯準會下一步怎麼走？(路透)

聯準會為了對抗通膨，去年出重手連續猛烈升息，一般預料今年將開始調降利率。紐約時報30日報導分析，如今聯準會面臨大哉問：既然經濟表現意外強勁，還需要降息嗎？報導指出，聯邦準備理事會(Federal Reserve)預料31日開會仍將維持利率不變，投資人關注焦點則在聯準會是否透露訊息今年何時降息、如何降息。

美國經濟成長在2023年來到3.1%，比2022年不到1%的表現進步，相較於疫情發生前五年的平均成長率則略勝一籌。2023年12月消費者支出比預期表現為佳，就業市場雖然略顯趨緩，但失業率則維持在3.7%左右的歷史低點。

各種數據顯示，聯準會雖然升息到5.25%至5.5%之間，創下20年新高，卻沒有讓美國經濟因此重踩煞車，美國經濟蓬勃發展的景象超出許多專家先前預期。

聯準會官員12月間曾表示，由於通膨降溫，2024年可望有三次降息，但現在經濟依然蒸蒸日上，若要降息則必須拿出具有足夠說服利的解釋。

美國經濟韌性十足，讓華爾街投資人研判聯準會將延緩降息動作，先前投資人看好3月降息，但現在估計機率僅約五五波。某些經濟學者則說，經濟持續成長之際，聯準會還是可能降息。

紐約時報分析，聯準會下一步走麼走，衡量指標包括：

通膨因素

許多專家認為，重點在於利率經過通膨調整後對經濟的影響程度，因為這是投資人與放款機構做決策的依據，攸關是否同意企業擴大營運、金融單位是否同意貸款。

經濟研究諮詢公司「宏觀政策視野」(MacroPolicy Perspectives)創辦人茱莉亞‧柯羅納杜(Julia Coronado)說，聯準會的目標是讓軟著陸(soft landing)得以維持。她說：「為什麼要冒險推出緊縮銀根的政策呢？現在挑戰在於如何平衡各種風險。」

自然利率(neutral interest rate)是關鍵

自然利率是保持經濟以健康速度持續成長的要素，如果利息超過自然利率，將為經濟帶來壓力，反之則能刺激成長。如何拿捏則考驗官員判斷，聯準會將以各種模型根據過去數據做出決策。

審慎為上

全球資產管理機構普徠仕(T. Rowe Price)首席美國經濟學家烏魯奇(Blerina Uruci)說，聯準會今春並不會因為經濟表現強勁而不開始降息，但聯準會將步步為營，對於各種選項抱持開放態度，審慎以對。

聯準會 降息 利率

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