我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多名中國留學生由華府機場入境 遭盤查遣返

美軍睡夢中遭奪命 無人機襲擊當下幾乎沒警報

川普：重返白宮將對中國大徵關稅 使汽車業回到美國

編譯茅毅／即時報導
前總統川普27日在內華達州拉斯維加斯參加共和黨總統初選造勢活動。(美聯社)
前總統川普27日在內華達州拉斯維加斯參加共和黨總統初選造勢活動。(美聯社)

前總統川普28日在其自創的社群媒體Truth Social貼文點名中國，聲稱若今年當選總統，明年就任後就將對中國開徵嚴厲關稅，好將汽車業帶回美國。

據該貼文和美國新聞周刊及國會山莊報報導，暫居今年共和黨總統提名選舉領頭羊的川普貼文宣布，他計畫提振美國汽車業，並痛批美國聯合汽車工會（UAW）主席范恩。

川普先提到，他看了范恩在28日美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）的訪談，這位工會領袖抨擊他，並解釋自己挺拜登的理由。川普指控范恩將美國汽車業賣掉，落入「中國強壯有力的大手」。

川普揚言，只要他重返白宮，他就會祭出關稅，將要求中國與其他國家在美國設廠製造汽車。

華盛頓郵報日前報導，川普正考慮回鍋後對所有中國輸美商品課徵高達60%關稅，這是消息披露後川普首次公開發表相關言論。已有經濟學者對此警告，川普此舉恐造成嚴重破壞和引發貿易戰。

川普宣稱，55%的美國汽車業已從美國出走，「若我（今年）沒當選總統」，其餘也很快就會步上後塵。他還抨擊范恩對拜登政府描繪的電動車願景深信不疑，而製造每輛電動車所需的勞工人數遠比傳統汽車少。他說，更重要的是，美國消費者不需要很多電動車，而且這些車全都在中國製造。

川普矢言，不只電動車，他要各種車都在美國製造。他將藉由關稅或其他手段，要求中國與他國在美國設廠，並僱用美國工人。目前這些國家正在墨西哥設廠，當地也是它們在全球最大的車廠，它們賣車還免關稅。

川普要選民別理搞不清這些狀況的「蠢貨」范恩，並在今年總統選舉投給他，「我將把汽車業帶回美國」。

川普 關稅 電動車

上一則

川普副手人選 歐洲網路博弈賭盤最看好斯特凡尼克

下一則

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

延伸閱讀

拜登擬邀歐巴馬、柯林頓助拳 3總統史無前例同台募款

拜登擬邀歐巴馬、柯林頓助拳 3總統史無前例同台募款
川普副手人選 歐洲網路博弈賭盤最看好斯特凡尼克

川普副手人選 歐洲網路博弈賭盤最看好斯特凡尼克
維州造勢演講 拜登遭「反以哈戰爭」抗議打斷12次

維州造勢演講 拜登遭「反以哈戰爭」抗議打斷12次
鐵票流失 拜登訪南卡深入非裔選區拉票

鐵票流失 拜登訪南卡深入非裔選區拉票

熱門新聞

限量版的星巴克聯名款網紅保溫杯Stanley很受民眾歡迎。(截取自Stanley官網)

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

2024-01-25 13:49
當街朝中國籍女子潑化學物品嫌犯被捕。(截取自檀香山警局影片)

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

2024-01-26 10:40
2023年民眾領取社安金福利雖然增加，但在報稅時可能需要補稅。(美聯社)

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

2024-01-24 20:47
矽谷谷歌華裔工程師陳立人家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

2024-01-21 20:58
一旦裁員潮來臨時，完全遠距上班員工(fully remote employees)恐將首當其衝，比其他同事更容易遭到裁撤，完全遠距勞工也是最容易辭職的族群。(Pexels)

裁員潮來臨 這些員工更容易丟飯碗

2024-01-26 12:56
Stanley保溫杯的春節限量版開賣30分鐘內售罄。(截取自Stanley官網)

熱潮未退 Stanley龍年限量款保溫杯 開賣30分鐘售罄

2024-01-26 15:56

超人氣

更多 >
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月
巴黎羅浮宮蒙娜麗莎畫像又遇襲 遭2女潑灑湯汁

巴黎羅浮宮蒙娜麗莎畫像又遇襲 遭2女潑灑湯汁