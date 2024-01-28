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裴洛西：若干促加薩停火示威恐與俄有關

中國數以萬計民眾 遭「邊控」無法離境

裴洛西：若干促加薩停火示威恐與俄有關 盼FBI調查

中央社華盛頓28日綜合外電報導
前眾院議長裴洛西。(路透)
前眾院議長裴洛西。(路透)

前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天表示，她認為在美國訴求加薩停火的若干抗議活動可能與俄羅斯有關聯，聯邦調查局應該針對它們的資金展開調查。

路透報導，一些人權倡議人士駁斥裴洛西上述說法是「無事實根據的抹黑」，批評這與滅絕巴勒斯坦人的人性無異。

裴洛西是在有線電視新聞網（CNN）訪談中提出上述說法，但是沒有提供證據。她當時被問到，拜登總統的對加薩戰爭政策遭到反對，這是否會在11月總統大選中對民主黨造成傷害。

她回答：「要他們呼籲停火，那是（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）先生傳達的訊息、是普亭先生的訊息。不要搞錯了，這跟（普亭）希望看到的事情直接聯在一起。」

「我認為有些抗議人士是本能的、官能性的，而且是真誠的。我認為有些與俄羅斯有關…應該對若干資金進行調查，我想要求聯邦調查局（FBI）就此調查。」

這是首位聲譽卓著的美國議員，就訴求停火的美國抗議人士受到俄羅斯領導人支持一事提出指控。

影片來源：YouTube CNN

暫時無法與俄羅斯駐美國大使館取得聯繫就此評論。

要求加薩停火的抗議活動最近在美國各地上演，包括在紐約巿和洛杉磯的機場及橋梁附近、在白宮外的守夜活動和華府的遊行等。拜登演說和出席活動時也曾遭示威人士打斷。

相關抗議活動由多個人權、猶太和反戰團體發起。

美國─伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations）發言人胡伯（Ibrahim Hooper）說：「在這個國家擁有如此影響力的人把尋求終結屠殺加薩平民並公正解決那場衝突的人當做目標，去散播沒有事實根據的抹黑，這是不道德的。她的評論再度凸顯數十年以來對巴勒斯坦人滅絕人性的負面影響。」

俄羅斯 加薩 裴洛西

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