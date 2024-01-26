拜登政府暫停批准新LNG出口 恐延到11月大選之後

拜登政府暫停了新工廠出口美國液化天然氣（LNG）的批准程序，屈服於環保組織的要求，並激怒了石油和天然氣公司。(路透)

拜登 政府暫停了新工廠出口美國液化天然氣 （LNG）的批准程序，屈服於環保組織的要求，並激怒了石油和天然氣公司。

美國政府26日發布聲明說，將暫停批准向非自由貿易協定（FTA）國家出口LNG的決定，直到能源部 為授權提出更新版的基礎分析。

拜登表示：「我們將認真評估LNG出口對能源成本、美國能源安全、以及我們環境的衝擊；暫停批准新的LNG，令人看到氣候危機的本質：我們時代的生存威脅。」

能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）25日將消息預先告訴媒體記者時說，這不會影響已授權的出口，或對美國盟邦的天然氣出口，包括自俄羅斯入侵烏克蘭以來一直嚴重倚賴美國天然氣的歐洲。

對環保團體來說，這是一次重大的勝利，他們與一些民主黨議員共同向拜登施壓，要求停止在墨西哥灣沿岸建造新LNG工廠的計畫，認為擴建將不利於氣候、美國經濟和當地社區。

資深政府官員表示，在暫停期間，能源部將進行為期數月的評估，隨後進入公眾審議期。這會立即衝擊四個LNG項目，其中一個是能源新創Venture Global擬在路易斯安那州建造的Calcasieu Pass 2出口設施。

LNG開發商必須先獲得聯邦能源管理委員會的批准，再獲得能源部授權，才能向與美國沒有簽署FTA的國家出口LNG。

分析師指出，更新能源部的申請流程，可能會將新的批准延到11月大選之後。

儘管拜登在第一次競選期間承諾讓美國擺脫石油產業，但他上任後基本上都放行天然氣出口業者。不過，美國天然氣出口已大到難以忽視的程度，並引發衝擊該國碳足跡的擔憂。格蘭霍姆說，能源部上次分析天然氣出口是2018年，當時美國的LNG出口量能不到一天40億立方公尺，如今已是當時的三倍多，而且到2030年時，幾乎會增加一倍。