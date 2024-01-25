目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

限量版的星巴克聯名款網紅保溫杯Stanley很受民眾歡迎。(截取自Stanley官網)

限量版的星巴克 聯名款網紅保溫杯Stanley，之前因為受到民眾瘋搶、徹夜排隊追捧而頻頻上頭條。聯名保溫杯只在目標百貨 有賣，近日卻有消息傳出，有該百貨員工因為私下購入保溫杯而遭炒魷魚。

商業內幕(Business Insider)報導，有目標百貨(Target )員工因為私下購買幾隻保溫杯而被炒魷魚，被給出的原因是「違反公司政策」。

員工阿拉塞利·伯納爾(Araceli Bernal)在兩周前的一個周五早上10點上班前，在星巴克購入了一個Stanley保溫杯，沒想到隔幾天就收到經理消息，說正在調查員工購買保溫杯的事情。得知這個消息的兩天後，伯納爾就被解雇了。

伯納爾後來得知，原來是星巴克員工知道她們有興趣買保溫杯，專門給她們先預留了幾個。

根據報導，目標百貨的員工手冊中有一條提及，「員工不能利用職務之便，爭取對顧客不公平的優勢，特別是在購買商品上。」手冊寫說，員工購買商品的時間必須是上班時間之外，並且禁止「購買宣傳商品和高需求商品。」此外，商品上架之後的15分鐘以內，員工不能購入，要給顧客充足的時間和優勢。

在Reddit上關於目標百貨的論壇內，也有不少網友分享員工因為購入Stanley保溫杯而被解雇的事件。