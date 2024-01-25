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土耳其批准瑞典加入北約後 美大使：將啟動軍售通知

中央社伊斯坦堡25日綜合外電報導

美國駐土耳其大使佛雷克表示，他預計土國總統艾爾段將在數天內批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），美國國會隨後也將採取行動，同意向安卡拉出售F-16戰機。

路透報導，佛雷克（Jeff Flake）今天接受媒體採訪時表示，一旦華盛頓收到允許瑞典加入北約的正式批准文件，國務院將立即向國會發送總價200億美元的F-16戰機軍售通知。

土耳其國會23日批准瑞典加入北約的申請，在拖延20個月後，為西方軍事聯盟北約的擴張計畫清除主要障礙。

接下來，艾爾段（Tayyip Erdogan）必須簽署該法案，然後在土耳其政府公報上公布。瑞典的加盟正式書面文件也須發給華府。

前共和黨聯邦參議員佛雷克告訴路透：「是的，我認為數日內就會完成上述程序。」

他指出，「我認為，既然（土國）國會已採取行動，土耳其就沒有理由繼續等待。所以我預計，一旦華盛頓收到土耳其正式批准瑞典加盟的文件，國務院就會向國會發出（F-16軍售）通知。」

他在電話中告訴路透，土耳其總統「須先簽署這項法案，然後將瑞典的加盟正式書面文件轉交給華盛頓。一旦完成程序，我們預計就會發出通知、發出正式通知。」

艾爾段和美國國會議員都將土耳其支持瑞典加入北約，與美國國會批准向土國出售價值200億美元的戰機及其現代化裝備掛勾。

拜登總統昨天致函國會山莊主要委員會領袖，稱一旦安卡拉完成批准瑞典加入的程序，他就會正式啟動F-16軍售通知程序。

土耳其國會23日批准瑞典加入北約（NATO），這是瑞典成為北約第32個成員國的重大一步，目前北約成員國僅剩匈牙利尚未批准。

瑞典 土耳其 北約

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