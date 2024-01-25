我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

合理嗎？自有土地蓋房要繳2萬手續費

每天逾45學生偷竊 華府CVS藥局決定關店

著名國際政治學者張德光教授逝世 享壽98

本報訊
張德光教授誨人不倦，桃李滿天下。(張德光家人提供)
張德光教授誨人不倦，桃李滿天下。(張德光家人提供)

印地安納鮑爾州立大學政治學傑出名譽教授張德光(Teh-KuangChang)博士，於2024年1月15日在印地安納波里斯社區北醫院去世，享年98歲。張德光教授是在家人陪伴下離開了這個世界。

他的一生體現對教育、外交和文化交流的非凡的、堅定不移的承諾。他一生遵循「堅持不懈」和「世界和平、人類和諧」的座右銘。

人稱Ted的張德光博士1925年出生於中國福建省長汀縣小農業社區。先後在國立廈門大學(廈門)和國立臺灣大學(臺北)畢業，1956年赴美求學，獲得華盛頓大學(西雅圖)碩士學位和華盛頓特區美國大學的博士學位。

1966年，張德光成為鮑爾州立大學政治學系的創始教授，一直授課，誨人不倦，持續54年，直到2020年退休，桃李滿天下。張德光的研究重點是亞洲的國際關係，美中外交關係，專注在中國、蒙古、圖瓦(Tuva人民共和國)的民主化、機構制度化等發展。他通過在國際研究、拉丁美洲研究、非洲研究和亞洲研究方面的開創性項目，進一步幫助擴大了政治學系和大學的學術視野；除此外，大學本身「聯合國模擬」項目，張德光教授積極參與發展，給學生帶來更豐富的實際經驗。

張德光教授學術生涯獲獎無數，除了許多獎學金、榮譽和研究項目，還被授予「傅爾布萊特教授」(Fulbright Professor)稱號，以及鮑爾州立大學的「50年卓越教學獎」和年度人物獎。在他創立並擔任主席的亞洲及太平洋研究委員會成立40周年之際，國際政治學協會(IPSA)頒贈他「世界國會貢獻獎」(World Congress tribute)。

張德光教授的學術影響力達到最高決策層，擔任總統和世界領袖的顧問。在冷戰關鍵時刻，白宮邀請他為雷根總統提供諮詢，為降低美蘇之間緊張情勢，提出和平策略，積極建言。

在此同時，台北當局也向張德光教授諮詢，為臺灣找到成為一個充滿活力的民主國家的道路，中華民國的總統和領袖多次尋求他明智建議。

印第安納州，張德光教授與當時的先後兩位州長Otis Bowen和 Bob Orr，密切合作。印第安納州與臺灣建立了友好姊妹州的關係，他還幫助促進了臺灣彰化縣與曼西郡之間的交流。

在社區公民服務方面，張德光教授擔任印第安納州曼西郡人權委員會教育委員會主席。他是印第安納州和曼西市公認的親善大使。

張德光博士去世時，妻子Grace Chang、子女Angelo(Darlene)、Angelin、Angelina(Ronald)、Angel 以及孫子Sabrina、Dylan、Veronica和Verity等都隨侍在側。

張德光教授的葬禮將於1月27日(周六)下午1時在印州曼西郡的ElmRidge Funeral Home舉行。家人和朋友可以在上午11點至下午1點致電：(765) 288-5061。

印第安納州 鮑爾 中華民國

上一則

合理嗎？自有土地蓋房要繳2萬手續費 最高法院將定奪

下一則

知名律師事務所爭聘最高法院助理 簽約紅利給50萬

延伸閱讀

歐元區PMI 連8個月萎縮

歐元區PMI 連8個月萎縮
美股近日迭創新高不令人意外 說穿了只是這個原因

美股近日迭創新高不令人意外 說穿了只是這個原因
Fed傳聲筒：市場掀降息之亂

Fed傳聲筒：市場掀降息之亂
變壓器短缺 屋崙1棟19層新建高樓延遲開張

變壓器短缺 屋崙1棟19層新建高樓延遲開張

熱門新聞

美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板是在馬來西亞製造。路透

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

2024-01-18 12:26
矽谷谷歌華裔工程師陳立人家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

2024-01-21 20:58
華裔大學生吳奧利佛在TikTok展示自己求職經歷，稱投了超過400份申請才找到了一份實習。(截取自TikTok@oliesandroid)

大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習

2024-01-18 16:02
亞特拉斯航空18日發生一架波音747-8貨機因為起飛後不久遭遇引擎故障，被迫在邁阿密國際機場緊急著陸，未核實網上影像可見到引擎疑似空中起火。（截取自X@AviationSafety）

波音747-8貨機起飛後引擎故障 疑邊飛邊噴火驚悚畫面曝光

2024-01-19 07:54
2023年民眾領取社安金福利雖然增加，但在報稅時可能需要補稅。(美聯社)

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

2024-01-24 20:47
中國留學生齊太磊。(美聯社)

北卡博士生齊太磊殺華師 連開10槍至子彈耗盡

2024-01-22 09:51

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討
社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅