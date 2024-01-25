著名國際政治學者張德光教授逝世 享壽98

張德光教授誨人不倦，桃李滿天下。(張德光家人提供)

印地安納鮑爾 州立大學政治學傑出名譽教授張德光(Teh-KuangChang)博士，於2024年1月15日在印地安納波里斯社區北醫院去世，享年98歲。張德光教授是在家人陪伴下離開了這個世界。

他的一生體現對教育、外交和文化交流的非凡的、堅定不移的承諾。他一生遵循「堅持不懈」和「世界和平、人類和諧」的座右銘。

人稱Ted的張德光博士1925年出生於中國福建省長汀縣小農業社區。先後在國立廈門大學(廈門)和國立臺灣大學(臺北)畢業，1956年赴美求學，獲得華盛頓大學(西雅圖)碩士學位和華盛頓特區美國大學的博士學位。

1966年，張德光成為鮑爾州立大學政治學系的創始教授，一直授課，誨人不倦，持續54年，直到2020年退休，桃李滿天下。張德光的研究重點是亞洲的國際關係，美中外交關係，專注在中國、蒙古、圖瓦(Tuva人民共和國)的民主化、機構制度化等發展。他通過在國際研究、拉丁美洲研究、非洲研究和亞洲研究方面的開創性項目，進一步幫助擴大了政治學系和大學的學術視野；除此外，大學本身「聯合國模擬」項目，張德光教授積極參與發展，給學生帶來更豐富的實際經驗。

張德光教授學術生涯獲獎無數，除了許多獎學金、榮譽和研究項目，還被授予「傅爾布萊特教授」(Fulbright Professor)稱號，以及鮑爾州立大學的「50年卓越教學獎」和年度人物獎。在他創立並擔任主席的亞洲及太平洋研究委員會成立40周年之際，國際政治學協會(IPSA)頒贈他「世界國會貢獻獎」(World Congress tribute)。

張德光教授的學術影響力達到最高決策層，擔任總統和世界領袖的顧問。在冷戰關鍵時刻，白宮邀請他為雷根總統提供諮詢，為降低美蘇之間緊張情勢，提出和平策略，積極建言。

在此同時，台北當局也向張德光教授諮詢，為臺灣找到成為一個充滿活力的民主國家的道路，中華民國 的總統和領袖多次尋求他明智建議。

在印第安納州 ，張德光教授與當時的先後兩位州長Otis Bowen和 Bob Orr，密切合作。印第安納州與臺灣建立了友好姊妹州的關係，他還幫助促進了臺灣彰化縣與曼西郡之間的交流。

在社區公民服務方面，張德光教授擔任印第安納州曼西郡人權委員會教育委員會主席。他是印第安納州和曼西市公認的親善大使。

張德光博士去世時，妻子Grace Chang、子女Angelo(Darlene)、Angelin、Angelina(Ronald)、Angel 以及孫子Sabrina、Dylan、Veronica和Verity等都隨侍在側。

張德光教授的葬禮將於1月27日(周六)下午1時在印州曼西郡的ElmRidge Funeral Home舉行。家人和朋友可以在上午11點至下午1點致電：(765) 288-5061。