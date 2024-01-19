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美軍對葉門叛軍發動新一輪攻擊 鎖定飛彈發射器

中央社／華盛頓19日即時報導
美國國家安全會議發言人柯比。（歐新社）
美國國家安全會議發言人柯比。（歐新社）

美國白宮表示，美軍今天對伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Huthi）進行新一輪攻擊，鎖定準備攻擊紅海船隻的飛彈發射器。

法新社和路透社報導，華府尋求削減青年運動的軍事能力，然而青年運動儘管遭受一週來的襲擊，仍能持續發動攻擊，還矢言將繼續鎖定紅海商船。

青年運動去年11月起開始攻擊紅海船隻，說他們襲擊與以色列有關船隻是為了聲援加薩（Gaza）的巴勒斯坦人，隨後還稱美國和英國的相關利益也成為正當的攻擊目標。

美國國家安全會議發言人柯比（John Kirby）向媒體表示：「今天早上，美軍對葉門的青年運動目標執行3場成功的自衛襲擊。」

柯比指出：「這是美軍過去一週來對青年運動飛彈發射器所採取的第4次先發制人行動，這些飛彈發射器已準備好發動攻擊。」

柯比說：「我要再次強調，這些行動是出於自衛，但也有助於讓國際水域對於海軍船艦和商船運輸來說更為安全。」

對青年運動發動的空襲始於上週，美國和英國用150多枚彈藥聯手襲擊葉門境內近30個地點，美軍後來又攻擊了青年運動一座雷達站，稱這是先前襲擊行動的「後續行動」。

此後，美軍對青年運動飛彈發動進一步空襲，華府稱這些飛彈已準備好發射，對民用和軍用船隻構成威脅。

柯比 華府 加薩

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