64歲男冤獄25年獲釋 怒告害他坐牢的法醫等人

64歲明尼蘇達州男子羅茲因殺妻罪坐牢近25年後，於去年1月平反獲釋，現在他對害他冤獄的人提出告訴。(美聯社)

64歲明尼蘇達州 居民羅茲(Thomas Rhodes)因殺妻罪坐牢近25年後，於去年1月平反獲釋，他是明州 新成立的判決檢討單位第一個冤獄翻案成功受刑人。在獲釋周年前夕，羅茲對造成他冤獄的人提出告訴，指控當年的法醫等人捏造證據，刻意隱匿真相。

他說，「我已獲自由。接下來，我要正義。」

據明星論壇報(Star Tribune)17日報導，羅茲提告主要對象是蘭姆西(Ramsey)郡前任法醫麥季(Michael McGee)，並要求不明金額的賠償。過去20年來，有好幾件麥季經手的案子，被告被定罪、判刑後，又被推翻。

1996年8月某日深夜，羅茲與妻子在明州史拜瑟(Spicer)駕船遊湖時，妻子落水溺斃。檢察官稱羅茲將妻子推下水，並故意駕船衝撞她，「蓄意謀殺」其妻，將他以一級與二級謀殺罪名起訴。1998年陪審團判決羅茲兩項罪名成立，法官判處終身監禁。

由於事發地點坎迪友喜(Kandiyohi)郡法醫對溺水案件沒有經驗，於是便將驗屍工作交給麥季負責。羅茲在訴狀中指出，麥季、坎迪友喜郡前檢察官貝邱(Boyd Beccue，已逝)及調查員聯手捏造證據，並傳喚說話不實的證人作證，把他太太的死亡描繪成謀殺案。

麥季後來判定羅妻死因是「他殺致死」，並與貝邱推論出犯案過程：羅茲重擊妻子頸部，然後將她推下船，再駕船來回壓過她的身體，造成她溺水死亡。

羅茲解釋說，當時他和妻子兩人都沒穿救生衣，其妻因重心不穩，不慎落水，他在黑夜中試圖搜救卻找不到人。第二天，兩名漁夫在岸邊發現她的屍體。

明州檢察長艾利森(Keith Ellison)2021年成立專責單位負責審查過去的判決，重新調查本案，結論是：羅妻之死應屬意外。