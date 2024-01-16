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共和黨愛阿華州初選川普大勝 5大重點一次看

中央社愛阿華州狄蒙16日綜合外電報導
川普在愛阿華州初選得票率超過五成。(路透)
川普在愛阿華州初選得票率超過五成。(路透)

共和黨愛阿華州初選昨天登場，尋求再次逐鹿白宮的前總統川普一如預期勝出，得票率第2和第3則分別是佛州州長德桑提斯和前駐聯合國大使海理。

以下是法新社彙整這次愛阿華州初選的5大重點。

川普的共和黨

愛阿華州初選是自川普（Donald Trump）2021年在混亂中離開白宮後，選民首次以選票來評判這位前總統，結果顯而易見，共和黨依然是川普的共和黨。

愛阿華州黨團會議逾5成票數投給77歲的川普，入口民調（entrance poll）顯示川普獲得宗教右派人士在內的普遍支持。

基督教保守派一開始對於川普有疑慮，因為川普深陷性侵指控及據稱與色情片女星有染的風波。不過，在川普提名的3名大法官主導了最高法院的反墮胎行動之後，基督教保守派開始對這位商界大亨有了好感。

川普第一，誰第二？

在共和黨初選爭奪第二的是佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis），以及曾在川普任內擔任駐聯合國大使的海理（Nikki Haley）。

德桑提斯在愛阿華初選奪下第二。(路透)
德桑提斯在愛阿華初選奪下第二。(路透)

德桑提斯雖拿下第二高得票率，但他投入一切資源在愛阿華州力求表現，得票率卻仍大幅落後川普30個百分點，目前面臨龐大壓力。

隨著共和黨初選下一站轉到東北的新罕布夏州（New Hampshire），德桑提斯告訴支持者，「我們在愛阿華取得了門票」。

新罕布夏州被視為對海理較有利。在得票率前三名參選人中，海理被認為是溫和派，她在有花崗岩州之稱的新罕布夏州，聲勢逼近川普。

海理在愛阿華初選表現可圈可點，得票率約19%，和德桑提斯的21%相差不遠。她預期下周在新罕布夏州和家鄉南卡羅來納州（South Carolina）將會贏過德桑提斯。

德桑提斯和海理都宣稱自己是共和黨的未來，可能最終是放眼2028年總統大選。

海理在愛阿華初選一役略落後給德桑提斯。(路透)
海理在愛阿華初選一役略落後給德桑提斯。(路透)

川普不怕官司纏身？

川普這位前地產大亨多起官司纏身是否會影響他角逐2024總統大選？從愛阿華州初選結果來看，至少競選期間不會。

即使川普目前面臨4起刑事訴訟官司，但絲毫不減他在共和黨選民之中的人氣。

有線電視新聞網（CNN）民調顯示，大多數黨團會議參與者，包括近3/4支持川普的選民，都相信即使川普被定罪，仍適合當總統。

川普今天將在紐約面臨另一起官司開庭，訴訟已經成了他的競選主軸，譴責民主黨對他展開「獵巫」行動。

愛阿華初選定生死？

川普在愛阿華州初選奏捷，固然讓他後勢看好，但愛阿華州黨團會議僅10萬選民，屬獨特的政黨主導事務，未必能反映全美的情況。

維吉尼亞大學政治學教授薩巴托（Larry Sabato）告訴法新社：「我不知道有哪個分析師不認為川普會拿下愛阿華…這個州大多是共和黨和福音派基督徒。新罕布夏州的初選會更有趣。」

新罕布夏州將於1月23日舉行初選，海理目標是縮小和川普的差距。

拜登準備好了？

若無意外，白宮現任主人拜登8月將獲民主黨提名。不過，他對於將再度和2020年競選對手川普捉對廝殺，已經有所準備。拜登昨天表示，從愛阿華州初選結果來看，川普顯然是對手陣營的領先者。

拜登的連任競選經費不虞匱乏，拜登競選團隊昨天稍早宣布1.17億美元競選基金，對於一個素以昂貴總統選舉聞名的國家，是一筆可觀的金額。

共和黨政治顧問馬德里（Mike Madrid）說，拜登是昨晚最大的贏家，「他將得到他希望的候選人：川普」。

川普 共和黨 愛阿華州

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