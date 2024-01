前眾院 議長裴洛西 (Nancy Pelosi)今天在社群媒體X(前身推特)表示,她恭喜台灣總統當選人賴清德 及台灣人民取得歷史性勝利,展現自由及公平選舉的力量。

裴洛西指出:「台灣對和平、自由及其活力民主的堅定投入,依然激勵了這個世界。」

Congratulations to President-elect Lai Ching-te & the Taiwanese people on this historic victory which demonstrates the strength of their free & fair elections.



Taiwan's unwavering commitment to peace, freedom & the vibrancy of their democracy remains an inspiration to the world.