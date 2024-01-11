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第一夫人吉兒批評共和黨 對杭特拜登「太殘酷」

世界新聞網王若馨／即時報導
第一夫人吉兒‧拜登（左）為拜登總統次子杭特‧拜登（中）辯護。（美聯社）
第一夫人吉兒‧拜登（左）為拜登總統次子杭特‧拜登（中）辯護。（美聯社）

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)周四在微軟全國廣播公司(MSNBC)專訪中，批評國會共和黨人對她的繼子杭特‧拜登(Hunter Biden)很殘酷。

吉兒將杭特‧拜登描述為遭受毒癮之苦、努力重建生活的形象，並說她為杭特感到自豪。

杭特‧拜登10日突然現身眾院監督委員會聽證，引發現場一陣混亂及兩黨互批，該場聽證會目的是討論是否指控杭特‧拜登藐視國會。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

MSNBC主持人米卡‧布列津斯基(Mika Brzezinski)說，共和黨如此「執著」於杭特‧拜登，共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)甚至在聽證會上展示了杭特‧拜登吸毒的自拍照，把「他與毒品奮鬥時脆弱的模樣」曝光，問吉兒對此作何感想，吉兒說：「這些人太可怕了」。

吉兒表示，外界對於她家人的批評，使他們更加想要奮戰，「因為我們必須贏」。

她也為拜登總統(Joe Biden)的年齡辯護：「我認為他的年齡是一項資產。」

杭特‧拜登 共和黨 眾院

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