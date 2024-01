第一夫人吉兒批評共和黨 對杭特拜登「太殘酷」

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)周四在微軟全國廣播公司(MSNBC)專訪中,批評國會共和黨 人對她的繼子杭特‧拜登 (Hunter Biden)很殘酷。

吉兒將杭特‧拜登描述為遭受毒癮之苦、努力重建生活的形象,並說她為杭特感到自豪。

杭特‧拜登10日突然現身眾院 監督委員會聽證,引發現場一陣混亂及兩黨互批,該場聽證會目的是討論是否指控杭特‧拜登藐視國會。

影片來源:世界新聞網 一洲焦點

MSNBC主持人米卡‧布列津斯基(Mika Brzezinski)說,共和黨如此「執著」於杭特‧拜登,共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)甚至在聽證會上展示了杭特‧拜登吸毒的自拍照,把「他與毒品奮鬥時脆弱的模樣」曝光,問吉兒對此作何感想,吉兒說:「這些人太可怕了」。

吉兒表示,外界對於她家人的批評,使他們更加想要奮戰,「因為我們必須贏」。

她也為拜登總統(Joe Biden)的年齡辯護:「我認為他的年齡是一項資產。」

