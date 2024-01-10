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波音737 MAX 9繼續停飛 運輸部長：安全前都不會復飛

編譯徐榆涵／即時報導
美國運輸部長布蒂吉格10日表示，直到證明安全前，所有737 MAX 9班機都會禁止飛行。(路透)
美國運輸部長布蒂吉格10日表示，直到證明安全前，所有737 MAX 9班機都會禁止飛行。(路透)

阿拉斯加航空公司一架載有177人的波音（Boeing）737 Max 9班機日前起飛後，機上一扇窗戶與大塊機身遭吹走，該公司已緊急停飛旗下同款客機，直到獲得美國聯邦航空局（FAA）批准才可再次飛行。對此，運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）表示，直到證明安全前，所有737 MAX 9班機都會禁止飛行。

布蒂吉格10日在華府舉行的美國交通研究委員會年會上表示，737 MAX 9班機復飛的時間表取決於安全問題，「在準備好之前，目前還沒，沒人可以也不應該在這過程操之過急。」強調對FAA批准的任何飛機都充滿信心。

阿拉斯加航空10日表示，已取消截至13日的所有737 MAX 9航班。稱此一決定將影響每天110至150個航班，將繼續等待波音和FAA的文件，以便開始檢查該公司的737-9 Max機隊。

另外聯合航空則決定，同日取消所有使用737 MAX 9的航班，並知會旗下機長，11日或有不少航班需要取消。

美國阿拉斯加航空和聯合航空分別擁有65架和79架737 MAX 9客機。此外，墨西哥航空、巴拿馬航空和土耳其航空等國際航空公司也都會受到停飛令的影響。

墨西哥 土耳其 華府

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