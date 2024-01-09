美公民被指涉毒品犯罪 遭關押於莫斯科

美國公民伍德蘭(圖)2020年底在俄羅斯莫斯科接受《共青團真理報》採訪。美聯社

莫斯科的奧斯坦欽斯基地區法院（Ostankinsky District Court）今天表示，俄羅斯已羈押美國公民 伍德蘭，並對他提起毒品相關訴訟。伍德蘭於本月稍早遭執法人員逮捕。

法新社報導，在俄國 和美國間的緊張局勢因烏克蘭衝突加劇之際，莫斯科當局以間諜 罪和其他罪名關押了數名美國公民。

該法院在社群媒體上表示：「莫斯科奧斯坦欽斯基地區法院於1月6日裁定將伍德蘭（Robert Romanov Woodland）羈押兩個月，至2024年3月5日。」

他被指控「非法取得、存儲、運輸、製造和加工」毒品，面臨長達20年的監禁。

俄國當局近年已逮捕數名美國公民，批評人士指責，莫斯科當局以被拘留者作為籌碼，交換在美國被監禁的俄國人。

美國前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）2020年因間諜指控被判16年徒刑，但他否認這項指控。

華爾街日報駐莫斯科特派員格什科維奇（Evan Gershkovich）去年3月底成為蘇聯時代以來，因間諜指控而在俄羅斯遭到拘捕的首位西方記者。

俄裔美國記者庫瑪謝瓦（Alsu Kurmasheva）去年10月遭拘留，檢察官指控她未向俄國當局登記為「外國代理人」及傳播錯誤資訊。

俄國於2022年12月釋放女籃球星格林納（Brittney Griner），以交換曾在美國監獄服刑、臭名昭著的俄國軍火商布特（Viktor Bout），他也被稱為「死亡商人」。