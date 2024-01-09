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喬州檢察官威利斯爆緋聞 川普陣營訴求撤銷起訴資格

記者顏伶如／即時報導
喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)。（路透）
喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)。（路透）

喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)2023年8月起訴包括前總統川普在內共計19人，指控企圖改變喬州選舉結果。被告之一羅曼(Mike Roman)8日向喬州法院聲請動議，主張撤銷7項起訴罪名，並要求法院裁定威利斯喪失起訴資格，理由是威利斯與已婚特別檢察官韋德(Nathan Wade)有婚外情。

韋德為威利斯部屬，獲任命為調查川普干預喬州選舉的特別檢察官。羅曼在127頁訴狀中引述爆料人士說詞及離婚官司紀錄向法院指出，韋德花費納稅人稅金與威利斯在世界各地旅遊，違反公帑使用規範，涉嫌利益衝突，也違背喬州公務員行為條款。羅曼指出，韋德以65萬薪酬價碼加入喬州調查川普團隊之前，與威利斯就有地下情。

富爾頓郡檢察官辦公室9日並未回應媒體採訪要求。

威利斯對川普等被告的起訴罪名包括違反喬州「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act，又譯「反黑連坐法」)、教唆公職人員違背公務員誓詞等。起訴書形容被告為「犯罪企業」(criminal enterprise)成員，企圖改變喬州合法選舉結果。川普則向法院辯稱無罪，並說檢方存有政治動機。

調查干預選舉的喬州檢察官之間傳出緋聞，川普在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，整件起訴案應該全數撤銷。

辯護律師出身的司法評論員懷特(Ken White)在部落格網站Threads撰文指出，羅曼指控對富爾頓郡起訴川普案具有龐大的潛在殺傷力，起訴案出現任何破口，對於川普來說都是重大勝利。

喬州 川普 喬治亞州

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