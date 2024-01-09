拜登訪2015南卡槍案教堂 遇鬧場要求加薩停火

拜登在2015年發生種族主義屠殺事件的教堂發表感性演說。（美聯社）

總統拜登 今天在2015年發生種族主義屠殺事件的教堂發表感性演說，尋求非裔選民支持，但期間有人前來鬧場要求加薩 停火，凸顯拜登的另一個難題。

法新社報導，拜登在南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）的易曼紐非洲美以美教會（Emanuel African Methodist Episcopal Church）發表演說時表示，白人至上的「毒藥」在美國「沒有立足之地」。

這座教堂曾於2015年發生槍擊 事件，造成9名非裔教徒喪生。當年21歲、自稱白人至上主義者的魯夫（Dylann Roof）表示，他犯下槍擊案是為了引發一場種族戰爭。魯夫已於2017年被判處死刑。

現年81歲的拜登今天演說時，將共和黨籍前總統川普推翻2020年大選結果的行動，與美國更廣泛的種族主義歷史相連。

拜登在這座歷史悠久的教堂講壇上對會眾說：「他們試圖抹滅歷史和你們的未來，查禁書籍，剝奪你們投票權，讓你們的選票不被計入。」

白宮表示，拜登後來會見槍擊事件的倖存者。

拜登今天演說時曾被一名示威者打斷，此人表示如果拜登關心失去的生命，就應該要求以色列和哈瑪斯（Hamas）結束戰爭。

一小群抗議者隨後開始高喊「立即停火」，但他們的聲音被高呼「再4年」的拜登支持者壓過。