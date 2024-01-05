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網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

世界新聞網何卓賢／即時報導
Target貨架上的Stanley情人節限量版保溫杯十分搶手。(截取自TikTok用戶Victoria Robino)
Target貨架上的Stanley情人節限量版保溫杯十分搶手。(截取自TikTok用戶Victoria Robino)

保溫杯Stanley約在去年起成為炙手可熱的網紅商品，特別是其40盎司帶手柄和吸管的款式，最近，Stanley跟星巴克聯名的的情人節粉色和紅色限量版保溫杯上架，在不少城市的目標百貨中出現了一開門即賣光的瘋搶情形，而網購平台eBay上的轉賣價竟能飆四倍來到200美金一杯。

保溫杯公司Stanley最近在全國範圍內上線了其跟星巴克的聯名限量版杯子，定位是情人節主題，40盎司容量的款式定價49.95元一個。

TikTok用戶上傳影片，證實有民眾為了搶購一個限量版Stanley水杯有多努力：在佛州一家目標百貨，顧客在開門前已經排好隊，到點一開門有人開始往前衝，Stanley水杯在貨架上被一搶而空。影片po主Mikayla Barber還表示，「有人為此吵架。」

@victoria_robino_26

#fyp #fypシ゚viral #target #targetfinds #stanleycup #stanley #stanleytarget #valentinesday #stanleyvalentinesday

♬ original sound - Victoria Robino

另有一位TikTok用戶Ivey Huerta表示，為了能夠在目標百貨早上8點一開門就進去買到Stanley限量版保溫杯，自己在前一天晚上10點就在店外排隊，她的鏡頭裡還掃到了不少同樣徹夜排隊的民眾，全部都自帶椅子和毛毯過夜。

@ivey_huerta

This is the first time ive had to wait over night for a stanley 🤧 #fyp #pink #pinkstanley #targetmusthaves #targetmusthaves #stanleyxstarbucks

♬ Pink Friday Girls - Nicki Minaj

由於只有在目標百貨有賣，許多門店表示保溫杯已經賣光。已經有民眾在eBay上轉賣杯子，價格水漲船高，從99到200元都有。

Stanley限量版保溫杯在eBay上面價格翻幾倍。(截取自eBay)
Stanley限量版保溫杯在eBay上面價格翻幾倍。(截取自eBay)

目標百貨 星巴克 TikTok

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