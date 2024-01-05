美國今年消費者科技支出有望恢復成長 扭轉連兩年下滑頹勢

今年消費者科技產品業績將好轉，營收預料將成長2.8%。（美聯社）

主辦美國拉斯維加斯消費電子展（CES ）的消費科技協會（CTA）發布預測指出，今年消費者科技產品業績將好轉，營收預料將成長2.8%，扭轉連兩年下滑的頹勢。

在CES將於9日開幕的之前幾天，CTA 4日發布預測表示，2024年美國消費者科技產品的零售營收將成長2.8%，扭轉2023年萎縮3.1%、2022年減退2.7%的頹勢。

CTA的最新預測包含硬體營收將成長2.3%，反轉去年的下滑2.3%低迷態勢，服務營收則將成長3.8%，較2023年的2.4%加速。這個團體預期，生成式人工智慧（AI ）軟體趨勢崛起，將助長部份成長。

CTA商業情報資深主管科瓦斯基（Richard Kowalski）說：「展望2024年，我預期AI的成長將加速消費者科技業者的成長，因為這些業者的效率提高，也找到更多滿足消費者需求的方式。」

CTA也點出2024年五大消費者科技趨勢：

超級套餐（Megabundles）之年：內容供應商將加強推廣「服務套餐」方案，以吸引更多消費者興趣，超級套餐有望以折扣價格提供消費者喜愛的服務，並簡化支付流程。

串流成長：消費者今年預料將支出140億美元於音訊處流服務，比去年成長6%，在影音串流的支出也將增加4%至480億美元。

遊戲硬體榮景：平板電腦、擴增與虛擬實境（AR／VR）頭戴裝置及遊戲主機推陳出新，將提振今年的遊戲營收，遊戲訂閱服務營收預估將增加12%至35億美元，生成式AI也預料將改善遊戲體驗，並幫助開發者加速讓遊戲上市。

裝置與服務攜手成長：CTA估算今年消費者花在各種軟體與訂閱服務的支出占比，將提高到33%左右，高於2019年的25%。

AI崛起：今年出貨到美國的逾2.3億台智慧手機和平板電腦，都將透過行動應用程式（App ）、瀏覽器及機上軟體等管道，納入生成式AI的效能，AI也正被部署到行動安全系統、智慧手表上的健身追蹤App以及電視上的影像品質改善。