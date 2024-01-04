我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

愛阿華州佩里高中校園槍擊 死傷不明

首開先例 阿拉巴馬州擬執行氮氣死刑 聯合國人權理事會反對

記者顏伶如／即時報導
阿拉巴馬州首開全美先例，擬於1月底以氮氣(nitrogen gas)處決死刑犯史密斯(圖)。(美聯社)
阿拉巴馬州首開全美先例，擬於1月底以氮氣(nitrogen gas)處決死刑犯史密斯(圖)。(美聯社)

阿拉巴馬州首開全美先例，擬於1月底以氮氣(nitrogen gas)處決死刑犯史密斯(Kenneth Eugene Smith)，但聯合國人權理事會(United Nations Human Rights Council)專家反對，準備出手禁止。

58歲的史密斯排定伏法日期為1月25日。史密斯謀殺阿州傑弗遜郡(Jefferson County)婦人伊莉莎白‧桑尼特(Elizabeth Sennett)，1988年遭陪審團定罪，處以終身監禁，不過後來法官推翻陪審團裁決，改判死刑。2022年11月17日，阿州為史密斯執行注射死刑，但行刑官花了四小時仍無法找到適合靜脈注射的部位，程序因此作罷。

阿州最高法院2023年11月裁定，允許州政府以氮氣處決史密斯。

福斯新聞網報導，聯合國專家指出，並無證據顯示氮氣行刑不會導致囚犯承受痛苦，在缺乏尊嚴的情況下結束生命。

聯合國專家雖未提出氮氣缺氧(nitrogen hypoxia)可能導致死囚受到折磨的證據，但強調氮氣死刑恐將觸犯禁止虐待的聯合國憲章及美國參與簽署的其他聯合國公約。

聯合國專家提巴爾-畢恩茲(Morris Tidball-Binz)、愛德華斯(Alice Jill Edwards)、莫弗康(Tlaeng Mofokeng)、沙特爾瑟魏特(Margaret Satterthwaite)指出，對於美國持續執行死刑感到失望。

阿州行刑安全規範考量氮氣死刑可能對在場人士存有潛在健康風險，行刑現場不准宗教人士到場，除非事先簽署免責切結書(waiver)。

為死刑犯提供輔導的牧師胡德(Jeffrey Hood)則針對阿州要求宗教人士簽署免責切結書提告，指控如此手段違反保障死囚伏法之前有權接受宗教輔導的最高法院判例。

聯合國 阿拉巴馬州

上一則

愛阿華州佩里高中校園槍擊 死傷不明

下一則

周末大型風暴來襲 東部迎豪雨大雪

延伸閱讀

紐約裝滿汽油罐汽車衝撞人群車禍 無關恐怖主義 肇事者疑有精神病

紐約裝滿汽油罐汽車衝撞人群車禍 無關恐怖主義 肇事者疑有精神病
強化應急 華府警將接受降低緊張情勢訓練

強化應急 華府警將接受降低緊張情勢訓練
推翻大選案／特檢籲請法官 勿讓川普法庭政治化得逞

推翻大選案／特檢籲請法官 勿讓川普法庭政治化得逞
川普拖延勝利… 推翻大選案 特檢促速審 最高院駁回

川普拖延勝利… 推翻大選案 特檢促速審 最高院駁回

熱門新聞

先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱12月31日找到了。（猶他州里弗代爾警局）

疑遭綁架中國留學生 找到人了

2024-01-01 16:05
2024年社安金將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休族，每月支票將接近5000元。(路透)

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

2023-12-28 22:04
聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，右）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·梅南德茲（左）。（路透）

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

2024-01-03 18:04
一名57歲牧師，因不滿在麥當勞上班的妻子被同事無理對待，竟闖入店內試圖將該名同事的頭塞到400℃高溫油鍋。（美聯社）

妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋

2024-01-02 14:55
猶他州中國留學生莊凱被監視器拍到在一超市購物。(圖：猶他州里弗代爾警局提供/取材自X平台)

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

2023-12-30 23:44
牙醫師在牙齒手術前詳細察看病人的牙齒紀錄。(美聯社)

1次治了28顆牙 她慘遭毀容怒告牙醫求償

2023-12-29 17:37

超人氣

更多 >
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍
缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡