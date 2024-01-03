步川普後塵？賓州國會眾議員培瑞遭提告 恐禁列名初選

賓州聯邦眾議員培瑞。(美聯社)

民主黨倡議人士史提普(Gene Stilp)援引憲法第14修正案第3款「曾參加叛亂或謀反」(engaged in insurrection or rebellion)即喪失出任民選官員資格之規定，向賓州 法院提告要求法官禁止共和黨賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)列名2024年初選選票。前總統川普 已經被科羅拉多州、緬因州先後禁止列名選票。

培瑞是極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)主席。培瑞遭控曾與川普密集討論改推司法部 官員克拉克(Jeffrey Clark)出任司法部長、密謀在關鍵州推出冒牌選舉人(fake electors)，協助川普推翻2020年大選結果。

培瑞並沒有遭到聯邦起訴，但特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查川普妨礙聯邦選舉的過程中，培瑞手機在2022年8月遭聯邦調查局(FBI)查扣。

培瑞律師羅利(John P. Rowley)發表聲明指出，史提普的官司將被法院駁回。羅利指出，這起訴訟是由基於黨派偏見的倡議人士發起，對於民主共和國基本運作毫無了解。他表示：「我們有信心最高法院將為這一切亂象畫下句點。」