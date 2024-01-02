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哈佛校長下台 眾院共和黨團第3號人物慶賀：這只是開始

記者顏伶如／即時報導
國會眾院共和黨團第三號人物、眾院共和黨會議主席斯特凡尼克2日慶賀哈佛大學校長蓋伊下台。她在上個月國會舉行的聽證會上曾就反猶太議題逼問蓋伊。(路透)
國會眾院共和黨團第三號人物、眾院共和黨會議主席斯特凡尼克2日慶賀哈佛大學校長蓋伊下台。她在上個月國會舉行的聽證會上曾就反猶太議題逼問蓋伊。(路透)

身陷反猶太爭議及論文抄襲醜聞的哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)2日辭職，結束六個月又兩天的任期。眾院共和黨團第三號人物、眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席斯特凡尼克(Elise Stefanik)對於蓋伊下台的結局表示慶賀。

斯特凡尼克發表聲明寫道：「兩人下台了，哈佛其實心知肚明，這個反猶太的剽竊者早就應該被逼下台，堪稱史上任何學院或大學最嚴重的醜聞，這只是開始而已。」

上個月在探討反猶太歧視的國會聽證會上，哈佛大學、賓大、麻省理工學院(MIT)校長都未能對於猶太人遭受種族滅絕發表嚴正譴責，引發輿論高度爭議。賓州大學校長馬季爾(Elizabeth Magill)上個月已請辭。

斯特凡尼克逼問這幾位自由派大學校長，若有人主張要對猶太人展開種族滅絕，是否違反學校的行為準則。她對蓋伊問道，如此言論是否違反哈佛大學的行為準則，構成霸凌或騷擾，「請回答是或不是」。

蓋伊回答：「要看事件來龍去脈(context)而定。」這段發言加上不願譴責反猶太主義，讓蓋伊接到無數通要求下台的電話。

國會聽證會之後，媒體報導傳出蓋伊遭人指控剽竊，本周當中又有六件抄襲案例被踢爆，累計案例將近50例。

蓋伊辭去校長職位之後，仍將繼續擔任哈佛教職員工。

斯特凡尼克在X平台發文寫道：「敬請繼續收看。接下來必須是哈佛董事會成員請辭。」她指出，哈佛董事會成員是協助掩蓋龐大醜聞的共謀，自大傲慢、目空一切的態度令人無法置信，導致哈佛學術聲譽及倫理典範遭受無可彌補的傷害。

共和黨佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)說，蓋伊繼續留任哈佛教職人員「並不妥當」。他在X平台(前身為推特)發文寫道，擁抱哈瑪斯(Hamas)恐怖主義且拒絕譴責反猶太主義的人，在所有美國大學裡都不應存在。

猶太 共和黨 哈佛大學

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