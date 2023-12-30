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游盈隆：施明德傳裝葉克膜「生死存亡關頭」

回顧2023／疫情衝擊太深 今年7家知名企業破產

編譯廖振堯／綜合30日電
全美知名連鎖藥房Rite Aid。(美聯社)
全美知名連鎖藥房Rite Aid。(美聯社)

2023年經濟逐漸擺脫新冠疫情的影響，企業面臨一系列新挑戰，包括成本升高、供應短缺、競爭日益激烈等，從老牌公司到新創企業都有撐不下去的例子。有線電視新聞網(CNN)整理出今年宣告破產的七家知名企業。

1.共享辦公室平台WeWork

WeWork於11月聲請破產，因遠端工作人數上升，衝擊其核心業務。而早在疫情前，該公司2019年首度公開上市失敗便暴露超出預期的損失，現在正努力償還債務。

2.連鎖藥局Rite Aid

因提供類鴉片藥物而引發的官司，敗訴後無法止住財務惡化，於10月聲請破產；其業務也受到其他零售業者競爭。

3.家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond

4月聲請破產後，關閉最後360家門市及子公司Buybuy Baby旗下120家嬰兒用品店，是多年來最大的零售破產案之一。最後其品牌由Overstock.com收購，擺脫破產困境。

4.居家用品連鎖店「星期二早晨」

「星期二早晨」(Tuesday Morning)因債務負擔過重而在2月聲請破產，已是3年來第2次破產，首次破產在2020年5月疫情高峰時，因長期關店而形成可觀財務缺口，至今年5月遂宣布關閉所有200家門市。

5.派對商品連鎖店 Party City

由於大型零售商競爭、疫情期間成本上升、氦氣短缺，最大的派對供應商也只得聲請破產。不過法官9月批准其重組計畫，取消近10億元債務，暫時退出破產保護。

6.齒形矯正公司 SmileDirectClub

該公司9月聲請破產、12月便關閉，許多顧客擔心為期4到6個月的療程就此中斷。

7.新創電動卡車公司 Lordstown Motors

2019年從通用汽車買下工廠後，最初擁有1600名員工，到2022年底只剩下260名全職員工，今年6月便聲請破產保護並準備出售。該廠還宣布提告最大股東、合作夥伴富士康，稱其未能兌現投資承諾，是詐欺行為且意圖摧毀其業務。

共享辦公室平台WeWork。(美聯社)
共享辦公室平台WeWork。(美聯社)
Party City今年1月就宣布倒閉。(美聯社)
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破產 疫情 投資

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