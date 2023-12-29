賭城男弒母遭警追捕 挾持路人劫貨車…7娃爸無辜被殺

車被劫人被殺的洛佩茲，育有7個孩子。(美聯社)

當局稱，拉斯維加斯一男子在聖誕節 兩天後開槍打死母親，隨後遭警察追捕，他沿途偷走一輛警車，並以槍挾持幾位旁觀者，最終開槍打死其中一名育有7個子女的父親；該嫌犯在追捕過程中死亡。

警方稱，最後被劫車遭槍殺的受害者39 歲洛佩茲(Jerry Lopez)是育有7 個孩子的已婚男子，子女介於3歲到11 歲。

洛佩茲遺孀接受媒體訪問時說，她的丈夫凌晨4 點左右剛出門上班，距離他們家僅幾分鐘路程。

警方表示，這一連串致命罪行始於27日黎明前，嫌犯在拉斯維加斯東南部兒時住家附近槍殺母親，警察趕赴現場調查槍擊 事件時，聽到更多槍聲並躲避自我防衛。

就在警方走避時，嫌犯偷走一輛無人乘坐的巡邏車，朝城市西南邊緣而去。當局尚未確認嫌犯及其被殺害母親、以及槍擊動機。

嫌犯在他父母家以西約8哩處拋棄巡邏車，劫持兩名旁觀者，之後遇到洛佩茲。

洛佩茲的太太說，丈夫為了給追捕嫌犯的緊急車輛讓路，而將自己駕駛的家庭貨車停在路邊。

嫌犯走近停在路邊的貨車，向司機開槍，然後將司機屍體拖出車外；接著，嫌犯開著那輛偷來的貨車離去，警方朝貨車開了好幾槍，不久後車輛停下。

馬丁內斯上尉(Capt. Joshua Martinez)表示，嫌犯停止移動並留在車內而被發現死亡後，特種菁英部隊(SWAT)人員接近貨車；警方追捕過程中至少向嫌犯開槍兩次，但未透露是否被警方開槍打死。

警方未來幾天將召開記者會說明細節。

洛佩茲太太說，她和孩子們正努力搞清楚一場毫無意義的悲劇。

洛佩茲夫婦結婚13年，2017年以來共養育12 個孩子。其中 6 個孩子回到親生父母身邊，另6個孩子繼續收養，再加上11歲的親生兒子，共育有5男2女。

洛佩茲太太說，先生是了不起的父親，對家庭無私奉獻。