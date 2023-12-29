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救命的血癌T細胞療法 反可能致癌…FDA已接獲19件投訴

記者顏伶如／即時報導
食藥局說，整體而言，嵌合抗原受體T細胞療法利多於弊。圖為西雅圖一所癌症中心護士準備拿接受嵌合抗原受體T細胞療法病患的血液去檢驗。(美聯社)
食藥局說，整體而言，嵌合抗原受體T細胞療法利多於弊。圖為西雅圖一所癌症中心護士準備拿接受嵌合抗原受體T細胞療法病患的血液去檢驗。(美聯社)

美國食品暨藥物管理局(FDA)表示，能夠救命的嵌合抗原受體T細胞(Chimeric Antigen Receptor T Cells，CAR-T)療法，反而可能有致癌風險。

CAR-T細胞免疫療法最早是在2017年11月被核准，用來治療有生命危險的血癌病患。不過，食藥局表示，已經接獲19件投訴案例指出，病患接受CAR-T療法之後，又得了其他種類的血癌。

CAR-T療法原理為從病患身上抽血並收集T細胞(T cells)，然後透過基因工程技術將嵌合抗原受體(CAR)基因送入T細胞裡，改造後的T細胞則輸注回到病患身體，新的T細胞能夠鎖定癌細胞展開攻擊，殺死癌細胞。

共有六種CAR-T商用產品獲得食藥局批准。癌症專家說，CAR-T療法拯救了成千上萬血癌患者的生命。

食藥局指出，即使CAR-T療法與患者出現新類型的血癌之間有著某種關聯，但整體而言，還是利多於弊。紐約時報報導，食藥局的立場獲得癌症醫師普遍認同。

麻州綜合醫院(Massachusetts General Hospital)細胞免疫療法主任馬奧斯(Marcela V. Maus)說，雖然這種療法存有潛在風險，「但我們還沒有在病患當中發現」。

密蘇里州聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)醫學院基因與細胞免疫療法研究中心主任狄裴爾西歐(John DiPersio)說，研究中心總共治療了500名到700名之間的癌症患者，「但我還沒遇過有患者出現新的T細胞癌症」。

他說，CAR-T療法只保留給如果不接受這種療法便將性命不保的患者。這些患者如果沒有接受療法很快就會喪命，療法發揮救命功效。

裴爾西歐表示，CAR-T療法對極高比率的患者有效，助益相當龐大。

他說，目前並無證據顯示輸注基因導致患者出現新癌症。

癌症 藥局 癌細胞

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