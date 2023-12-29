美國總統大選辯論留經典 候選人關鍵發言牽動選情

2016年，共和黨候選人川普（Donald Trump）與民主黨候選人喜萊莉（Hillary Clinton）的辯論創下收視紀錄。（美聯社）

1960年9月，美國兩黨提名的總統候選人，代表民主黨 的甘迺迪與代表共和黨的尼克森，舉行美國史上首次電視辯論會，兩人在鏡頭前形象及口才大相逕庭，許多觀察家認為，這場辯論讓選舉出現轉折點。

自那時起，電視辯論便成為美國總統競選活動的重要一環，被不少人視作可能改變政治面貌的分水嶺時刻，幾場經典的電視辯論更牽動著之後的民調 變化。

● 鏡頭形象懸殊 甘迺迪逆轉勝尼克森

回顧甘迺迪（John Kennedy）與尼克森（Richard Nixon）的電視辯論會，官方統計有近7000萬人觀看。時任美國副總統的尼克森剛動完膝蓋手術出院，臉色蒼白並拒絕化妝；相形之下，時任參議員的甘迺迪臉色紅潤，充滿活力。

辯論前，尼克森在全國民調中領先約6個百分點，辯論後，甘迺迪被評為更加上鏡，反倒扭轉頹勢、略勝一籌。最終選舉結果甘迺迪以0.1%的差距險勝尼克森。

● 水門案餘波、外交政策失言 福特不敵卡特

1976年，時任總統福特（Gerald Ford）確立往後大選舉辦電視辯論會的傳統。當年，福特與民主黨提名的卡特（Jimmy Carter）同意針對國內議題、外交政策、和其他問題，進行3場辯論。期間，電視辯論的戲劇性效果再次發酵。

原本第一場辯論過後，福特居於上風；不料，第二場關於外交政策的辯論上，福特說道，「蘇聯沒有控制東歐，只要福特政府執政，蘇聯就永遠不會控制東歐」，這番發言引起輿論爭議，媒體紛紛指出這是選舉失言的一大案例。

選舉結果揭曉，福特不敵卡特，兩人差距僅有2個百分點。

不過，大西洋月刊（The Atlantic）曾表示，共和黨當時受水門案風波衝擊，福特參選，民調一路從落後33個百分點到幾乎追平卡特，失言並未真正影響選舉結果。

● 雷根幽默機智 辯論會上搶盡鋒頭

4年後，卡特總統迎戰共和黨對手雷根（Ronald Reagan），兩人在大選前一周進行辯論。卡特試圖強化雷根願意發動核武戰爭的鷹派形象，表示自己曾與13歲的女兒討論政治，並問女兒選舉最大的議題為何，女兒回答竟是「核武」。

不過，當卡特提到雷根過去反對醫療保險時，雷根笑著說出他的辯論名言，「你又來了」（There you go again），引起笑聲一片，機智回擊獲得好評。結論時，雷根更向選民提問說，「你們的生活有比4年前更好嗎？」暗指美國經濟狀況不佳。後來民調顯示，雷根支持度大幅提升，他也贏得當年選戰。

不過，雷根1984年爭取連任時已73歲，當時是美國歷史上最年長的總統，在與56歲的民主黨候選人、曾任卡特副手的孟代爾（Walter Mondale）辯論時，他偶爾會失去注意力並出現困惑神情，之後他的領先優勢開始縮小。

但到了第二場辯論，雷根再度運用睿智幽默扳回一城。在被問到年齡問題時，他回應，「我才不會為了政治目的，利用對手太過年輕和經驗不足來打選戰」，包括孟代爾在內全場哄堂大笑，媒體之後熱切重複播放這個片段。雷根則在11月贏得壓倒性勝利。

● 老布希辯論顯不耐 柯林頓親民加分

1992年，美國首次舉行3位總統候選人的辯論會，共和黨的老布希總統（George H. W. Bush），與民主黨候選人柯林頓（Bill Clinton）及獨立候選人裴洛（H. Ross Perot）一較高下。

3人的第二場辯論以市民大會形式進行，老布希被捕捉到2度看手錶，給選民留下不耐印象；此外，有一名選民提問時，將國債和經濟衰退混為一談，老布希直接說聽不懂，柯林頓則走向選民，請她告訴自己更多經濟上的問題，展現親民一面。

● 歐巴馬 轉守為攻 羅姆尼歧視女性發言惹議

2012年，代表民主黨爭取連任的歐巴馬（Barack Obama）和共和黨對手羅姆尼（Mitt Romney）的捉對廝殺也令外界印象深刻。首場辯論上，歐巴馬不像往常精力充沛，回答也不如預期中犀利。辯論後的民調，羅姆尼甚至略為領先。

歐巴馬事後回憶提到，「我首場辯論的表現惡評如潮，大家都說表現很差」。

兩人的第二場辯論，火藥味變得濃厚，歐巴馬轉守為攻，當羅姆尼提出美國駐利比亞班加西領事館遇襲事件，批評歐巴馬未將此事件稱作「恐怖行動」時，主持人克勞里（Candy Crowley）插話糾正錯誤，歐巴馬則順勢對主持人說，「你可以再說更大聲一點嗎」，羅姆尼露出尷尬神情，令歐巴馬支持者感到振奮。

羅姆尼還表示，在麻州州長任內，為了男女平等，找了「好幾個活頁夾的女性人選」來尋找女性幕僚的名單，惹出失言風波，他的發言也成為笑柄，辯論過後，網路上瘋傳各種迷因。當年大選，歐巴馬最終連任成功。

自1960年後，辯論會不僅是候選人間的較量，也可能成為牽動選情的因素，但哈佛商學院研究報告也曾提出，辯論能動搖選民意向的效果可能不如想像中來得大，好比2016年，共和黨候選人川普（Donald Trump）與民主黨候選人喜萊莉（Hillary Clinton）的辯論創下收視紀錄，民調顯示希拉蕊更勝一籌，但川普後來卻當選總統。