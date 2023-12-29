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原求償50億元消費者隱私訴訟 Google同意和解

中央社／加州奧克蘭28日即時報導
Google祕密追蹤數百萬人的網路使用情形，這些人以為自己是在進行私密瀏覽，Google同意和解此訴訟案。（路透）
Google祕密追蹤數百萬人的網路使用情形，這些人以為自己是在進行私密瀏覽，Google同意和解此訴訟案。（路透）

科技巨擘Alphabet旗下的谷歌（Google）同意和解一宗原本求償50億美元訴訟案，此案指Google秘密追蹤數百萬人的網路使用情形，這些人以為自己是在進行私密瀏覽。

路透社報導，Google和消費者的委任律師表示達成初步和解後，加州奧克蘭聯邦地區法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）今天將原定明年2月5日的擬議集體訴訟審理擱置。

這宗訴訟原本求償至少50億美元。這次和解金額未對外披露，不過律師們表示，他們已經調解達成具有約束力的條件清單，預計明年2月24日前提交正式和解方案供法院批准。

Google和原告律師均未立即回覆置評要求。

原告稱，Google的分析、Cookie和應用程式讓Alphabet部門追蹤他們的活動，即使他們將Google的Chrome瀏覽器設定為「無痕」模式並將其他瀏覽器設定為「私密」瀏覽模式。

今年8月，法官羅傑斯拒絕Google所提駁回此案的訴求。

羅傑斯表示，至於Google是否曾做出具有法律約束力的承諾，不會在使用者以私密模式瀏覽時蒐集數據，這是一個懸而未決的問題。

這起訴訟於2020年提起，涵蓋2016年6月1日以來的「數百萬」Google用戶，尋求因違反聯邦竊聽法和加州隱私法至少賠償每位用戶5000美元。

Google 加州 奧克蘭

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