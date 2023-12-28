前參議員、NBA公鹿隊前老闆柯爾逝世 享壽88歲

前民主黨籍聯邦參議員、密爾瓦基公鹿隊前老闆柯爾逝世，享壽88歲。（美聯社）

前民主黨籍聯邦參議員 、美國職籃（NBA）密爾瓦基公鹿隊前老闆柯爾（Herb Kohl）逝世，享壽88歲。

美聯社報導，赫布．柯爾慈善基金會（Herb Kohl Philanthropies）今天公布了他的死訊，但未提及死因，僅表示柯爾在短暫罹病後過世。

柯爾的基金會在聲明中說：「最重要的是，赫布（柯爾）熱愛密爾瓦基和威斯康辛州 ，這是他選擇度過餘生的地方。他感動了無數人，那些愛他的人會說他是世界上最正直的一個人。」

柯爾在威斯康辛州是一位深受愛戴的人物，他在1985年以1800萬美元買下公鹿，讓這支球隊不致遷出密爾瓦基，並將自己的財富慷慨地用於全州公民與教育事業。此外，他還自掏腰包競選參議員。

柯爾也慷慨解囊，資助赫布．柯爾教育基金會（Herb Kohl Educational Foundation）；這個基金會向威斯康辛州的學生、教師和學校提供獎助學金。

他是參議院 最富有的成員之一，也是參議院唯一的職業運動老闆。

柯爾當年收購公鹿後在記者會上表示：「我很高興、也很滿意。密爾瓦基公鹿將留在密爾瓦基。」

1988年，柯爾決定競選參議員，並在1994年、2000年和2006年贏得連任。

柯爾從未接受參議院加薪；他每年領取8萬9500美元薪資，與1989年進入參議院時一樣，其餘的則回饋給財政部。

威斯康辛州州長艾佛斯（Tony Evers）發表聲明說：「參議員柯爾堅定地致力於為社區、善行及他人服務。威斯康辛州的長者、學生、教師、學校、農民和鄉村地區以及其他許多人，都因為他過得更好，他的貢獻將持續影響未來世世代代。」