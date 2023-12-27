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2021年以來第54次相挺 美國再軍援烏克蘭2.5億美元

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2021年以來第54次相挺 美國再軍援烏克蘭2.5億美元

編譯徐榆涵／即時報導
美國國務院27日宣布，美國將再向烏克蘭提供價值2.5億美元的軍事援助。(美聯社)
美國國務院27日宣布，美國將再向烏克蘭提供價值2.5億美元的軍事援助。(美聯社)

美國國務院27日宣布，美國將再向烏克蘭提供價值2.5億美元的軍事援助，包括防空彈藥和火炮彈藥等。

根據聲明，新一輪軍事援助包括防空彈藥、其他防空系統部件、高機動火箭炮系統的附加彈藥、155毫米和105毫米火炮彈藥、反裝甲彈藥以及1500多萬發子彈。這是拜登政府自2021年8月以來第54次軍援烏克蘭。

美國國防部發聲明指出，「這些能力將支持最迫切的需求，使烏軍能夠捍衛其主權和獨立。美國的領導腳色對於維持目前支持烏克蘭的約50個盟友和夥伴聯盟至關重要。對烏克蘭的安全援助是對我們國家安全的明智投資。」

此次援助是透過「總統撥款權」（ presidential drawdown authority）來提供，這是一項美國外交政策工具，美國總統有權下令國防部快速交付武器庫存給陷入危機的外國盟友，例如2022年拜登透過總統撥款權提供價值3.45億美元的軍武給台灣。

拜登政府正敦促美國國會通過一項價值1100億美元的援助計畫，以滿足烏克蘭、以色列和其他國家的安全需求。其中包括用於烏克蘭的614億美元，約一半用於補充五角大樓的庫存。該方案還包括為以色列打擊哈瑪斯提供約140億美元，為美國邊境安全提供140億美元。其他資金將用於滿足印太地區的安全需求。

烏克蘭 拜登 國防部

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