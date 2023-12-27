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梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

世界新聞網何卓賢／即時報導
川普聖誕全家福之中未見梅蘭妮亞身影。(截取自Kimberly Guilfoyle Instagram)
川普聖誕全家福之中未見梅蘭妮亞身影。(截取自Kimberly Guilfoyle Instagram)

前總統川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)未婚妻金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)近日在社群媒體Instagram發布一張川普聖誕節全家福，看起來拍攝於川普的佛州「海湖莊園」，唯獨不見前第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)的蹤影。

福斯新聞報導，梅蘭妮亞是去醫院照顧她生病的母親了。

照片上，川普一大家子拍合照，其中包括他的長子小唐納‧川普、其未婚妻金柏莉‧季伏爾、小兒子拜倫‧川普(Barron Trump)、長女伊凡卡(Ivanka Trump)、其丈夫庫許納(Jared Kushner)以及他們的三個孩子、次女蒂芬妮‧川普(Tiffany Trump)及其丈夫布羅斯(Michael Boulos)。梅蘭妮亞的父親維克多·克納夫斯(Viktor Knavs)也出現在合照中。

而除了梅蘭妮亞，川普的次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)及其妻子賴拉‧川普(Lara Trump)也沒有出現在合照中。

根據報導，一名知情人士表示，梅蘭妮亞為了照顧母親而沒出現在合照中很正常，「梅蘭妮亞向來盡心照顧全家人，她選擇聖誕跟年邁的母親一起度過再正常不過。」

梅蘭妮亞上一次公開露面是在本月15日，參加國家檔案館(National Archives)舉行的新公民入籍儀式並發表講話。

川普 梅蘭妮亞 小唐納

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