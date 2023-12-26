我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

紐時：川普若贏得大選 2025年將擴大中國進口關稅

拜登選情警訊：決戰州賓州登記選民 從民主黨跳槽共和黨

記者顏伶如／即時報導
最新公布的選民登記資料透露拜登總統選情警訊：越來越多選民的政黨歸屬從民主黨跳槽共和黨。美聯社
最新公布的選民登記資料透露拜登總統選情警訊：越來越多選民的政黨歸屬從民主黨跳槽共和黨。美聯社

擁有20張選民人票的賓州被視為2024年大選重要決戰州，新聞周刊(Newsweek)26日報導，最新公布的選民登記資料透露拜登總統選情警訊：越來越多選民的政黨歸屬從民主黨跳槽共和黨。

根據賓州州務卿辦公室選民登記統計數據，截至12月18日為止，今年當中有3萬5589名選民原本登記為民主黨員但改為共和黨員，同期之內從共和黨員改為民主黨員的選民則有1萬5622人。另一方面，原本登記為民主黨員或共和黨員，但現在改為無黨籍的選民則各有2萬908人、1萬8927人。

2020年總統大選時，拜登在賓州以大約8萬票的差距贏過川普。

賓州智庫「聯邦基金會」(Commonwealth Foundation)公共事務部資深副總監泰爾福特(Erik Telford)指出，賓州選民登記資料及最新民調呈現的趨勢，都應該讓拜登及民主黨賓州主管及全國主管察覺到警訊。他說，選民最重視的還是民生議題，絕大多數選民都覺得國家正走在錯誤的方向。

「聯邦基金會」本月完成的最新民調顯示，整個2023年之間，賓州選民對拜登的不滿意度都超過滿意度10%以上，如今不滿意度更飆升到61%。調查顯示，約有三分之一登記選民說2024年將投票給拜登，但有46%選民則說拒絕投給拜登，不願意在大選時投給拜登的民主黨員則有15%。

賓州在美國總統大選向來扮演舉足輕重角色，歷屆總統選舉當中只有1932年、1988年兩次個案，候選人是在賓州落敗的情況下仍然入主白宮。從1948年以來，所有民主黨籍總統的勝選之路，一定包含在賓州勝出。

2016年，川普在賓州取得勝利，打破24年來總統大選時共和黨始終落敗的慣例。2020年競選期間，拜登造訪賓州的次數超過前往其他州，後來贏回了2016年裡被川普贏走的幾個郡縣。

新聞周刊分析，讓拜登2020年得以在賓州勝選的艾里葛尼郡(Allegheny County)、巴克斯郡(Bucks County)及魏斯特莫蘭德郡(Westmoreland County)，如今民主黨籍登記選民都出現流失。以匹茲堡所在地的艾里葛尼郡為例，已有3817名民主黨員在選民登記資料裡改填為共和黨員。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

賓州 拜登 民主黨

上一則

蘋果2024年拚4兆美元市值 靠iPhone或Vision Pro？

下一則

第一夫人吉兒前發言人頻爆料 白宮幕僚不滿

延伸閱讀

民眾感覺治安差 聯邦加強打擊犯罪

民眾感覺治安差 聯邦加強打擊犯罪
第一夫人吉兒前發言人頻爆料 白宮幕僚不滿

第一夫人吉兒前發言人頻爆料 白宮幕僚不滿
美軍駐伊拉克基地遇襲3傷 拜登下令反擊真主黨旅3地點

美軍駐伊拉克基地遇襲3傷 拜登下令反擊真主黨旅3地點
日媒：日相岸田擬2024年3月正式訪美

日媒：日相岸田擬2024年3月正式訪美

熱門新聞

一般美國民眾每月領取的社安金支票，金額則較收入排行榜1%高收入者領取金額遜色許多。路透

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

2023-12-21 12:03
亞利桑納州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡。(影片截圖)

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

2023-12-19 22:16
iPhone用戶應隨時注意周遭環境的可疑人物，切莫透露手機密碼。(歐新社)

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

2023-12-20 12:23
遭禁的中國廠製「哆啦A夢公司」磁力球組。(取自消費者產品安全委員會官網)

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

2023-12-23 20:12
德州奧斯汀的房屋求售。(美聯社)

這城市房價炒過頭？大都會房市去年都在漲 只有它下跌

2023-12-22 18:06
險峻的中美洲叢林「達連隘口」位於哥倫比亞與巴拿馬之間，成為從美墨邊境非法入境美國的陸路必經之地。(美聯社)

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

2023-12-20 11:26

超人氣

更多 >
威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆
星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」
12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」

12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢
湯姆克魯斯愛女長大有如媽媽翻版 在校內也不提老爸

湯姆克魯斯愛女長大有如媽媽翻版 在校內也不提老爸