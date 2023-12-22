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微軟擬停止支援Win10 2億4000萬台電腦可能報廢

中央社新加坡22日綜合外電報導
微軟公司計畫停止支援Windows 10作業系統，恐使2億4000萬台個人電腦報廢。（路透）
微軟公司計畫停止支援Windows 10作業系統，恐使2億4000萬台個人電腦報廢。（路透）

市場研究機構Canalys Research指出，美國科技巨擘微軟公司計畫停止支援Windows 10作業系統，恐使2億4000萬台個人電腦報廢，進而可能增加垃圾掩埋場的掩埋量。

路透社報導，這些個人電腦產生的電子廢棄物估計重達4億8000萬公斤，相當於32萬輛汽車。

Canalys Research警告說，雖然許多個人電腦可以在作業系統支援結束後仍使用數年，但沒有安全更新設備的相關需求可能會很低。

微軟公司（Microsoft Corp）已經宣布要為Windows 10裝置提供安全性更新直到2028年10月的計畫，但價格尚未公布。

Canalys Research提到，如果擴充Windows 10支援的定價結構反映了過去趨勢，那麼轉向新的個人電腦可能會更具成本效益，從而提高報廢的舊個人電腦數量。

微軟原本的目標是在2025年10月之前停止支援Windows 10。下一代作業系統可望為個人電腦帶來先進的人工智慧技術，這可能會提振低迷的個人電腦市場。

有關不相容Windows 11的裝置報廢影響環境的問題，微軟沒有立即回覆路透社的置評請求。

微軟 人工智慧 Microsoft

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