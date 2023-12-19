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亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

編譯徐榆涵／即時報導
亞利桑納州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡。(影片截圖)
亞利桑納州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡。(影片截圖)

亞利桑納州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡，出事時孩子們的父親正外出購買聖誕禮物，未料從此天人永隔。

BBC報導，亞利桑納州布爾海德市（Bullhead）當局18日表示，16日傍晚的大火燒毀這棟兩層樓建築，屋內5名孩童未能逃出，結果葬身火海。

布爾海德市警方發布聲明說，5名死者年齡分別為2歲、4歲、5歲、11歲和13歲，其中11歲者是前來探訪的親戚，另外4名則是兄弟姊妹，調查正在進行中，尚未公布他們及其父親的姓名或其他背景。

警方指出，孩子們的父親向調查人員指稱，自己當時外出購買雜貨和聖誕禮物，大約出門2.5個小時。事發時，家中沒有成年人。

當局表示，初步調查發現，火災起源於一樓入口，「很可能導致樓上臥室的孩童無法安全離開住宅」。

5名死者全都在樓上的同一間臥室內被發現。火勢似乎已經蔓延到家中唯一的樓梯，阻止他們逃生。

有目擊者描述鄰居蒐集水管和梯子試圖撲滅大火，稱「我們打開車庫門，有人把東西拿出來。我們越靠近門口，煙霧就開始進入車庫，導致人們難以呼吸。」

他補充說，鄰居們並不知道屋內有人。他說，如果他們知道的話，就會嘗試營救。

截至19日，募款平台GoFundMe活動已募資超過1萬4000美元，以幫助家人支付喪葬費用。

亞利桑納州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡。...
亞利桑納州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡。(美聯社)

亞利桑納州 GoFundMe

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