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道指續創新高 史指連漲七周

全美遊民65.3萬人 暴增12%創歷史新高

記者張聲肇／即時報導
一名遊民躺在曼哈頓華埠擺也街街頭。(記者張心／攝影)
一名遊民躺在曼哈頓華埠擺也街街頭。(記者張心／攝影)

住房與都市發展部(HUD)15日說，美國無家可歸人數比去年增加12%，達65萬3000人，年增率創新高，也是2007年開始公布有關數據以來的歷史高點。

官員說，遊民人數破紀錄的原因有好幾個，包括居住成本上揚、廉價租屋有限、類鴉片藥劑肆虐、新冠疫情紓困特別經費截止。

HUD副部長麥克法登(Marion McFadden)說，歷史新低的空屋率讓租屋市場一屋難尋，疫情期間房租補助措施退場，初次無家可歸者增加，這些都是遊民人數創新高的原因。

慈善機構負責人本來擔心，疫情期間遊民人數會大增，實際統計結果卻不然，因為防疫紓困措施當中的「暫時不得驅趕房客」規定，讓不少付不出房租的人，暫時免於流落街頭。

HUD根據每年年初某一天當中各地庇護中心及遊民統計資料，估算全國無家可歸者的人數，雖然只是「片面統計」，很可能只反映「部分事實」，可是各界仍密切跟蹤，據以研判趨勢並調用救濟資源。

全國有約400個遊民救濟組織，幫忙統計遊民人數，因此從某大都市，到面積較小州的全州，遊民人數的掌握仍相當精確。

HUD官員說，2007年以來，政府一直在提供經費給救濟社團，也提供「居住券」，讓遊民有得暫停流浪的機會。過去兩年來，更多補助辦法出爐，停止流浪街頭的人數也有增加。

「問題是，每有一名遊民脫離流浪人生，馬上就有人流落街頭，」跨聯邦部會遊民問題議會主席奧立維特(Jeff Olivet)說。

HUD數據當中，有一個不祥趨勢，那就是長期無家可歸者年增率高達12%，包括至少已一年無家可歸或三年來經常流連街頭的身障者，佔今年遊民總數的三分之二，也是歷史紀錄。

無家可歸的成年人當中，有四分之一年紀超過54歲，研究人員說，這表示嬰兒潮世代最年輕的成員開始邁入退休年齡，竟然出現「銀髮海嘯」，衝擊美國社會。美國處理得最好的退伍軍人無家可歸問題，今年人數也比去年增加7%。

遊民 疫情 紓困

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