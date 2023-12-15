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初版米老鼠版權屆滿 2024年起成公共財

中央社洛杉磯14日綜合外電報導
圖為佛羅里達迪士尼世界園區的一隻米老鼠人偶。（美聯社）
圖為佛羅里達迪士尼世界園區的一隻米老鼠人偶。（美聯社）

1928年首次亮相的「汽船威利號」（Steamboat Willie）米老鼠版權保護期限將於2024年1月1日滿95年到期，迪士尼這款初版米老鼠屆時將進入公共領域，這代表任何人都能無償使用。

美聯社報導，杜克大學公共領域研究中心（Duke’s Center for the Study of Public Domai）主任兼法學院教授詹金斯（Jennifer Jenkins）說：「這很令人興奮，因為它具有象徵意義。」

在米老鼠的一生中，國會曾多次延長版權保護期限，美國法律後來允許版權延長至95年。

詹金斯說：「有時候這條法律會被戲稱是米老鼠保護法。這過於簡單化了，因為推動延長期限的不僅迪士尼（Disney），而是一群作品即將進入公共領域的版權持有者，他們在20年的額外保護中獲益匪淺。」

迪士尼發言人在聲明中表示：「自從米老鼠在1928年短片『汽船威利號』中首次亮相以來，人們就將這個角色與迪士尼的故事、經歷和正版產品聯繫在一起。 即使『汽船威利號』電影版權到期，這點也不會改變。」

目前的藝術家和創作者將能夠利用米老鼠，但仍有很大的限制。只有「汽船威利號」中那位比較調皮、沒有說話的米老鼠船長進入公共領域。

根據迪士尼聲明：「更現代版的米老鼠將不會受到『汽船威利號』版權到期影響，米老鼠將繼續作為迪士尼公司的全球大使，在我們有關講述故事、主題公園景點和商品方面扮演重要角色。」

迪士尼 Disney

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