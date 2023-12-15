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馬斯克事業有進展 SpaceX獲准測試衛星電話 X平台獲賓州匯款執照

編譯黃淑玲／綜合外電
SpaceX和T-Mobile去年8月舉辦合作活動時，馬斯克和T-Mobile執行長Mike Sievert一同在台上講述衛星電話願景。（美聯社）
SpaceX和T-Mobile去年8月舉辦合作活動時，馬斯克和T-Mobile執行長Mike Sievert一同在台上講述衛星電話願景。（美聯社）

特斯拉執行長馬斯克旗下兩大事業營運傳出進展，太空事業SpaceX的低軌衛星部門星鏈（Starlink）已獲得美國當局批准，可與電信業者T-Mobile美國公司合作測試低軌衛星電話通訊，社群媒體事業X則取得賓州的匯款許可，距離提供支付功能更進一步。

美國聯邦通訊委員會（FCC）周四通知，已核准SpaceX申請，能與T-Mobile美國公司合作，測試星鏈低軌衛星和地面一般行動電話之間的電波通訊，授權時間為六個月授權，測試範圍涉及2000台測試裝置，以及840顆衛星。

SpaceX稍早向FCC表示，這項試驗可讓SpaceX開始測試的轉折性直通手機技術，提供通訊連結給缺乏地面行動網路或受天災害影響的地區。

多家公司都正競逐衛星電話市場，以衛星提供行動電話服務，可讓偏遠沒有基地台的地區也能通訊，目標是以普通手機就能進行衛星通訊，不必使用專門設備。

美國AT&T計畫與衛星營運商AST SpaceMobile合作，提供衛星電話服務。蘋果iPhone則已允許用戶在沒有訊號覆蓋的地區發送簡訊給由救援人員，通報緊急狀況。

此外，賓州已經批准社群平台X的匯款執照，成為X取得的第13個州執照，為允許X平台用戶彼此匯款鋪路。X平台若要提供全美通行的支付功能，須個別取得每一州的執照。專家說，整個程序最長需要18個月，成本為數百萬美元。

從馬斯克去年10月收購前身為推特的X平台以來，便已表示希望推動該公司轉型為類似中國微信的「萬用應用程式」，用戶不只是傳送訊息，還能叫計程車或支付款項。

SpaceX 馬斯克 賓州

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