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熱門漢堡店In-N-Out進軍愛達荷 開店首日排隊8小時

世界新聞網何卓賢／即時報導
In-N-Out進軍美國其他州，受到民眾歡迎。圖為In-N-Out的加州分店，得來速示意圖，並非文中的愛達荷州新店。(歐新社)
In-N-Out進軍美國其他州，受到民眾歡迎。圖為In-N-Out的加州分店，得來速示意圖，並非文中的愛達荷州新店。(歐新社)

加州熱門漢堡店In-N-Out開始進軍美國其他州，其中，位於愛達荷州默裡迪恩(Meridian)的首家店本周二開張，民眾盛情相迎，等待時長一度飆至8小時。

根據愛達荷州報紙Idaho Statesman報導，有熱情的民眾得知漢堡店周二開門，早在周一晚上就開車到店外等待；不僅有甘願在車內過夜的，還有民眾直接隻身在店外等待。當晚的溫度大概只有30幾華氏度。

In-N-Out表示，明年還計畫在愛達荷開另外兩家新店。默裡迪恩這家店是In-N-Out的全國第400家門店。

周二早上9時，新店提前開門，當時門外已經有幾百人等待入店點餐。這家店是個得來速(drive-thru)，但是不少民眾選擇直接站在寒冷之中排隊。在隊伍的起始處有個牌子警告顧客，「可能需要等7-8個小時」。

也因為這個長得誇張的等待時間，有民眾開玩笑說，「這哪裡是In-N-Out(快進快出)啊，分明是Sit-N-Wait(坐下來等)了。」

同為34歲的梅賈夫婦早上約8點44分就開車帶著兩名侄子來排隊，受訪當時已經等了2.5個小時，但是前頭還排著十幾輛車。他們想要點一個Double-Double(有兩層肉餅和兩層起司的漢堡)、一個4x4(有四層肉餅和四層起司的漢堡)、五個普通起司漢堡和一個烤起司三明治。

這家In-N-Out一周七天營業，每天從早上10點30分到凌晨1點，周五和周六開至凌晨1點30分。

愛達荷州 加州

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