杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬

拜登總統次子杭特·拜登。(路透)

拜登 總統次子杭特·拜登（Hunter Biden）7日因涉嫌逃漏聯邦所得稅，再遭司法部特別檢察官魏斯(David Weiss)起訴後，福斯新聞（Fox News）8日列出起訴書中「最淫穢細節」；指杭特在為期四年逃漏稅期間，花了87萬元在「成人娛樂」和「多個女人」身上，其中包括性俱樂部會員資格和脫衣舞孃在內。

福斯新聞報導，魏斯起訴書指稱，杭特沒有把他付給脫衣舞孃和伴遊女郎的錢視為「個人開支」，反而申報為「業務開支」；還花了數千元公司信用額度在脫衣舞俱樂部上；並將自己給性伴侶和戀愛伴侶的錢申報為公司「薪水」，藉此減輕個人所得稅收負擔。

起訴書指稱，2016年到2019年，杭特在「多個女人」和「成人娛樂」方面總計花費87萬2172元；其中68萬3212元花在與他有感情關係或性關係的「多個女人」身上，18萬8960元花在性俱樂部會員資格、情色舞者和脫衣舞孃等「成人娛樂」方面。

起訴書寫道，杭特2020年1月28日於加州 會見會計師，審查他的Owasco PC公司辦公開銷和「專業及外部服務」時，曾用螢光筆挑出不該作為業務費用扣除的個人費用，卻仍將其個人銀行帳戶付款和其他匯款錯誤認定為業務費用。

有一筆2018年7月1萬8000元電匯是轉給起訴書中未提及姓名的個人，其中1萬元為「高爾夫會員押金」，但「這1萬元在被告指示下，被用來購買性俱樂部會員資格。」杭特還與匯款對象一起參觀了該俱樂部。

此外，杭特2018年8月14日付給脫衣舞俱樂部一名情色舞者的1500元Venmo款項，稱為「藝術品」交易，但對方並未賣給他任何藝術品。杭特另曾付1萬1500元給一名與他共度兩晚的伴遊女郎，也未聲明那是個人開支。

起訴書還指出，杭特2018年指示私人助理，將三名與他有過戀愛關係或性關係的女性及與三人之一有關的第四名女性，列入公司薪資單，並為她們提供醫療保險 福利。杭特明知那總計8萬6000元工資是「虛假扣除」，卻未告知會計師。