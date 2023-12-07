杭特拜登再遭起訴 涉逃漏稅9罪名 4年至少逃稅140萬元

拜登總統的兒子杭特‧拜登被指從2016年到2019年累計至少逃漏稅140萬元，7日晚在加州遭聯邦特別檢察官起訴。(美聯社)

拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)7日再度遭到特別檢察官魏斯(David Weiss)於加州起訴，這次罪嫌為逃漏聯邦所得稅，九項罪名包括沒有如實報稅與繳稅、逃避核稅(evasion of assessment)以及報稅資料不實或造假等，其中有三項重罪，六項輕罪。華盛頓郵報報導，檢方指出，杭特‧拜登從2016年到2019年期間，四年累計逃漏聯邦稅至少140萬元。

有線電視新聞網(CNN)報導，拜登現正爭取在2024年大選連任，選舉期間要面對共和黨 籍眾議員的彈劾案，拜登兒子則有兩件聯邦起訴案同時纏身，如何避免牢獄之災成為各界關注焦點。

魏斯今年9月向德拉瓦州聯邦法院起訴杭特‧拜登，三項罪名包括2018年購槍時說謊聲稱沒有吸毒、填寫購槍表格陳述不實、身為吸毒成癮者卻違法持槍。杭特‧拜登10月出庭時對於所有起訴罪名均辯稱無罪。

53歲的杭特‧拜登經營生意與稅務問題，從2018年開始便遭司法部 聯邦檢察官調查。對於遭控逃漏聯邦所得稅，他在今年6月與司法部達成協議同意認罪，換取檢方不起訴非法持槍案。然而，逃漏稅認罪協議於7月間宣告破局，如今遭到魏斯起訴。

根據法院紀錄，杭特‧拜登對於繳交聯邦所得稅，多次錯過國稅局(IRS)規定期限，最後欠稅總額約200萬元。2021年，杭特‧拜登終於透過向朋友借款把欠稅還清。

杭特‧拜登辯護律師先前曾批評魏斯是受到共和黨的「政治壓力」而屈服。辯護律師說，稱魏斯採取行動對美國司法系統帶來「嚴重危害」。

從2020年大選期間以來，杭特‧拜登調查案就是共和黨批評拜登的焦點話題，前總統川普則聲稱，杭特‧拜登爆發多起司法爭議，就是拜登家族貪污腐敗的證據。共和黨籍國會議員則批評司法部給予杭特‧拜登特殊待遇，但司法部長加蘭德(Merrick Garland)嚴正否認。