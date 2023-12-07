內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

警方6日在內華達大學調查槍擊案。（路透）

拉斯維加斯內華達大學（UNLV）6日發生3死1傷槍擊，槍手遭警方擊斃。警方表示，兇嫌是經濟窘困的學者，他在內華達州 數間高等教育機構求職卻屢碰壁。

路透報導，死傷者俱為教授，沒有學生。警方證實兇嫌為67歲、家住內華達州漢德森（Henderson）近郊的波利托（Anthony James Polito），根據警方說法，波利托1992年在維吉尼亞州 侵入電腦而留下前科，現正被房東趕出住處。

雖然波利托大開殺戒的動機仍待查明，不過警方表示，內華達大學拉斯維加斯分校內的學生似乎不是兇嫌的主要目標。

調查人員得知，兇嫌犯案前曾赴郵局，向全美多位大學人員寄出22封信件，都未附回郵地址。警方取得一份名單，上面列有兇嫌欲在內華達大學拉斯維加斯分校內尋找的人士，以及他曾任教過的北卡羅來納州 格林維爾（Greenville）東卡羅來納大學（East Carolina University）教職人員姓名。

據拉斯維加斯都會警察局長麥克馬希爾（Kevin McMahill）說法，當局設法在信件寄達前加以攔截，並已在其中一封信內發現可疑的白色粉末狀物質。

麥克馬希爾向媒體表示，信件內容物仍待調查，還說任何可能會收到這類信件的高教機構相關人士應謹慎，並聯絡有關當局。

根據麥克馬希爾說法，昨天血案中的受害者均為內華達大學拉斯維加斯分校教職人員，也全都不在調查人員發現的名單上。

他表示，探員發現波利托經濟困頓的證據，包括住處門上張貼著一張逐客令。

麥克馬希爾還說警方查知兇嫌曾多次向幾間內華達州高等教育機構應徵職務，但並未說明是否包含內華達大學拉斯維加斯分校。

由於當局仍在調查中，學生和教職員也正為期末考做準備，內華達大學拉斯維加斯分校校園將持續關閉至8日，學校網站則說將停課至本月10日。