我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

世說新聞╱直擊邊境 中國走線人「集中營」艱難求生

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

中央社／拉斯維加斯7日電
警方6日在內華達大學調查槍擊案。（路透）
警方6日在內華達大學調查槍擊案。（路透）

拉斯維加斯內華達大學（UNLV）6日發生3死1傷槍擊，槍手遭警方擊斃。警方表示，兇嫌是經濟窘困的學者，他在內華達州數間高等教育機構求職卻屢碰壁。

路透報導，死傷者俱為教授，沒有學生。警方證實兇嫌為67歲、家住內華達州漢德森（Henderson）近郊的波利托（Anthony James Polito），根據警方說法，波利托1992年在維吉尼亞州侵入電腦而留下前科，現正被房東趕出住處。

雖然波利托大開殺戒的動機仍待查明，不過警方表示，內華達大學拉斯維加斯分校內的學生似乎不是兇嫌的主要目標。

調查人員得知，兇嫌犯案前曾赴郵局，向全美多位大學人員寄出22封信件，都未附回郵地址。警方取得一份名單，上面列有兇嫌欲在內華達大學拉斯維加斯分校內尋找的人士，以及他曾任教過的北卡羅來納州格林維爾（Greenville）東卡羅來納大學（East Carolina University）教職人員姓名。

據拉斯維加斯都會警察局長麥克馬希爾（Kevin McMahill）說法，當局設法在信件寄達前加以攔截，並已在其中一封信內發現可疑的白色粉末狀物質。

麥克馬希爾向媒體表示，信件內容物仍待調查，還說任何可能會收到這類信件的高教機構相關人士應謹慎，並聯絡有關當局。

根據麥克馬希爾說法，昨天血案中的受害者均為內華達大學拉斯維加斯分校教職人員，也全都不在調查人員發現的名單上。

他表示，探員發現波利托經濟困頓的證據，包括住處門上張貼著一張逐客令。

麥克馬希爾還說警方查知兇嫌曾多次向幾間內華達州高等教育機構應徵職務，但並未說明是否包含內華達大學拉斯維加斯分校。

由於當局仍在調查中，學生和教職員也正為期末考做準備，內華達大學拉斯維加斯分校校園將持續關閉至8日，學校網站則說將停課至本月10日。

內華達州 維吉尼亞州 北卡羅來納州

上一則

惡醫冒充捐精者 愛達荷州母女提告…「手足」恐超過16人

下一則

杭特拜登再遭起訴 涉逃漏稅9罪名 4年至少逃稅140萬元

延伸閱讀

內華達大學槍擊案 3死者全是老師、39歲助教確認身亡

內華達大學槍擊案 3死者全是老師、39歲助教確認身亡
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒
拉斯維加斯內華達大學槍響 3死1傷 67歲槍手身亡

拉斯維加斯內華達大學槍響 3死1傷 67歲槍手身亡

熱門新聞

一位來自邁阿密的79歲菲律賓裔婦女余路易莎(Luisa Yu，音譯)最近完成了她的人生心願：遊覽完全球的193個國家。圖為她今年剛剛去完塞爾維亞(Serbia)，是她旅程的最終站。(截取自Luisa Yu Instagram)

79歲亞裔婦完成人生夢想 遊覽完全球193個國家

2023-11-30 16:02
來自台灣的商學院教授張家禎。(取自unlv.edu)

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

2023-12-07 17:42
電動車補助新法規出爐。（美聯社）

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

2023-12-01 18:28
2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文，現正在亞歷桑納州聯邦監獄服刑，日前遭一名墨西哥黑幫受刑人持自製利器連刺22下，經緊急送醫後，目前情況穩定。(美聯社)

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

2023-12-01 21:23
新州多佛市(Dover)女童德克蘭洛佩茲(Declan Lopez)的IQ有138。(截取自6ABC Philadelphia YouTube頻道)

18個月大時就會用中文數數 新州6歲童測出IQ138

2023-12-01 14:04
拉斯維加斯內華達大學6日驚傳槍手在校內開槍殺死3人，1人受傷搶救中。（美聯社）

拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

2023-12-07 15:15

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員