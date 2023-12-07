不滿X被撤廣告 馬斯克怒批迪士尼CEO艾格

馬斯克因為迪士尼撤掉在X平台上的廣告，開罵迪士尼執行長艾格。(路透)

針對迪士尼 加入抵制在X上投放廣告的行列，X董事長馬斯克 提高了批評聲調，兩度公開指責這家娛樂業龍頭公司的執行長艾格（Bob Iger）。

馬斯克在X上發文說：「他（艾格）應該立即被解雇。」還說，讓迪士尼氣死了艾格在公司的作為。

在馬斯克發文罵人之前，由於馬斯克背書在X網站上的反猶太言論，迪士尼和其他多家公司暫停在該平台投放廣告。迪士尼是X上最大的廣告主之一。

LightShed Partners媒體分析師Rich Greenfield表示，「廣告主對於把行銷費用花在哪裡，有很多選擇，前身為推特 的X，肯定不是一個必須在上面做廣告的平台，從來一直都是如此」 。他說，「廣告品牌要對管理層、領導力和品牌安全有信心。很難看出攻擊備受全球敬重的執行長，會有助於更加實現這一目標。」

彭博資訊指出，在周四的一連串相關發文當中，馬斯克顯然以最近一些迪士尼電影的票房表現，酸艾格「扔下的炸彈比一架B-52轟炸機還多」。

迪士尼拒絕評論馬斯克這些行為。

馬斯克還提到了新墨西哥州的一件訴訟案，該案原告指控Facebook和Instagram上的內容，助長了兒童性虐待和拐賣兒童。他點名發文問：「為何沒有廣告主抵制？Bob Eiger？」然而，他把迪士尼執行長的姓氏拼錯了。

自由派監督團體Media Matters for America最近報導，在X平台上，蘋果、IBM、甲骨文的廣告被緊放在支持納粹的內容旁播放。馬斯克已經將該團體告上法院。

上周紐約時報舉辦DealBook高峰論壇時，與會的馬斯克就提到廣告主試圖要勒索他，當時他就點出也出席同場活動的艾格。

紐約大學政治學教授、社群媒體與政治中心共同主任Joshua Tucker認為，在馬斯克的領導下，X已成為潛在廣告主不那麼想要投放廣告的平台。

Tucker說：「其中有趣的諷刺之處在於，馬斯克聲稱購買推特（X前身）是為了使它成為一個言論自由平台，但是當其他人行使自己的言論自由來與馬斯克或他的公司的行為保持距離時，他卻生氣了。」