談台美21世紀貿易倡議 貿易代表戴琪：量身打造

貿易代表戴琪。Getty Images

貿易代表戴琪 今天表示，美國為每個合作夥伴制定一項量身打造的貿易計畫，美台21世紀貿易倡議取得巨大進展，也正在進行另階段談判，以便與台灣經濟達成符合時代的安排，這是令人感到自豪的成就之一。

戴琪（Katherine Tai）今天出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum），被問到與台灣的貿易談判時首先強調，美國現在正在進行的每一次貿易談判都融入創新元素。

她解釋說，沒有人能準確預測事情的發展，因此從貿易角度而言，美國試圖為每個合作夥伴制定一項針對該合作夥伴的貿易計畫，這項計畫是依據他們與美方的利益量身打造，也是為雙方共同因應全球經濟挑戰與動力量身打造。

台美21世紀貿易倡議在去年6月1日正式啟動後，雙方在今年6月1日簽署首批協定，涵蓋包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業5項議題。

戴琪表示，在國會的支持下，美台雙方正針對其他議題展開協商，協商取得巨大進展，也會繼續擴大協定，以便與台灣經濟達成符合時代的安排，這項倡議是「我們特別感到自豪的成就之一」。

行政院政務委員鄧振中日前接受彭博訪問時表示，台美貿易官員正在討論有關擴大今年稍早達成的現有協議涵蓋範圍。其中一個目標是擴大涵蓋範圍，增加如農業、勞工 等更多議題。他也表示，希望能和美國洽談市場准入議題，也就是關稅 協商。

對於是否會與台灣就自由貿易協定（FTA）展開協商，戴琪指出，美國現在並不與任何國家就自由貿易協定展開協商，1980與90年代達成的協定不再適合變化中的全球經濟，推動這樣的計畫是忽略全球與美國經濟動態。