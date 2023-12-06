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製作過「傑佛遜一家」 傳奇製作人諾曼李爾101歲辭世

中央社／華盛頓6日電
傳奇電視編劇兼製作人諾曼李爾辭世。（取材自臉書）
傳奇電視編劇兼製作人諾曼李爾辭世。（取材自臉書）

傳奇電視編劇兼製作人諾曼李爾辭世，享嵩壽101歲。他是位多產的電視天才，1970與80年代製作的情境喜劇為美國娛樂業帶來突破性變革，也改變了一個國家看待自己的方式。

綜合路透與法新社報導，諾曼李爾（Norman Lear）的家人今天在臉書（Facebook）上表示，諾曼李爾昨天在洛杉磯家中自然死亡，「他的家人圍繞在他身旁，講述故事並哼唱歌曲直到最後一刻」。

諾曼李爾得過6座艾美獎（Emmy Awards），他製作的「一家子」（All in the Family）、「傑佛遜一家」（The Jeffersons）等節目，幫助數以百萬計觀眾以幽默、人性的角度面對最深的恐懼、脆弱和偏見。

他的里程碑之一是創造了第1個常常在電視上出現的非裔美國核心家庭：1974年開始播出的「好時光」（Good Times）中的伊凡斯（Evans）家族。

他把種族、性、階級、不平等和政治等敏感主題注入作品，打破情境喜劇模式，把現代家庭生活的願景帶入美國家庭。

諾曼李爾不曲高和寡，而是以更貼近現實的方式呈現美國家庭樣貌，也是因為這樣，為電視劇帶來嶄新的面貌。

他在2016年紀錄片「諾曼李爾：只是另一個版本的你」（Norman Lear: Just Another Version of You）中說道：「新鮮的是我們融入了現實。」

喜劇明星梅爾布魯克斯（Mel Brooks）盛讚諾曼李爾是「有史以來最勇敢的電視編劇、導演和製片人」。

家人今天在宣布諾曼李爾噩耗時表示，諾曼李爾描寫的是現實生活，「不是光鮮亮麗的理想」。

諾曼李爾職業生涯長達80年，1970年代中期事業如日中天之際，曾同時拍攝5檔黃金時段的情境喜劇。哥倫比亞廣播公司（CBS）當時估計，每周有1.2億美國人收看他的節目。

艾美獎 洛杉磯 臉書

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