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賭城內華達大學槍響3死1傷 60歲槍手已死身分不明

記者顏伶如／即時報導
拉斯維加斯內華達大學6日發生三死一重傷的校園槍擊案。兩女子在槍案落幕後，坐在校門口。（美聯社）
拉斯維加斯內華達大學6日發生三死一重傷的校園槍擊案。兩女子在槍案落幕後，坐在校門口。（美聯社）

拉斯維加斯內華達大學(University of Nevada, Las Vegas，UNLV)6日發生三死一重傷的校園槍擊，年約60歲的槍手被員警找到時已經死亡；拉斯維加斯警察局長麥克馬希爾(Kevin McMahill)說，校園已經排除威脅。

拜登總統對這起校園槍擊表示難過，並說必須加強努力遏止槍枝暴力。

警方表示，槍擊案發生於6日中午時分，校園距離聞名的拉斯維加斯大道(Las Vegas Strip)僅有數哩，案發當時學生在教室或宿舍擋住門窗，就地避難。從警方11時45分接到校內出現現行槍手(active shooter)報案到宣布警戒解除，前後歷時約40分鐘。

警方並未公布槍手身分或作案動機。2017年10月，拉斯維加斯發生曼德雷灣酒店及賭場(Mandalay Bay Casino)大規模槍擊屠殺，60人死亡，數百人受傷。

拉斯維加斯內華達大學師生約3萬人。21歲學生哈里斯(John Harris)對美聯社說，在校內宿舍大樓停車場裡聽到聲響，後來察覺是槍聲。他說，在電梯裡收到學校發布的緊急簡訊，即跑到朋友宿舍避難。

教授凱瓦妮‧馬丁(Kevaney Martin)則躲在教室的桌子裡下，與一名教職人員及三名學生一起避難。她說：「非常恐怖，都不知從何說起。」馬丁表示，為了保護學生，盡量讓自己保持冷靜，想辦法不要哭出來，「這種情緒震盪是我永遠都不想要再經歷的」。

她表示，後來一位教授到教室來要求大家撤離，他們數十名師生衝出大樓。馬丁說，她叫學生都擠進她的車子，然後開車離開學校，她說，一出校園之後，把車停下來，大家都沉默地坐在車裡，「沒人講話，所有人都嚇壞了」。

拉斯維加斯內華達大學在X平台發文表示，槍手出現在李伊商學院(Lee Business School)所在地畢姆大樓(Beam Hall, Frank and Estella Building)，警方接到報案指出附近的學生大樓傳出槍響。

拉斯維加斯內華達大學6日發生三死一重傷的校園槍擊案。（美聯社）
拉斯維加斯內華達大學6日發生三死一重傷的校園槍擊案。（美聯社）
拉斯維加斯內華達大學6日發生三死一重傷的校園槍擊案。（路透）
拉斯維加斯內華達大學6日發生三死一重傷的校園槍擊案。（路透）

槍擊 拜登

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