當3年副總統仍沒主見 紐時：賀錦麗缺領導力 難接拜登

富比世「全球百大最有權勢女性」名單，賀錦麗第3名。（路透）

美國總統拜登 的年紀一直是2024美國大選話題，黨內外都有人呼籲他退選，讓位給年輕人。然而，現年五十九歲的副總統賀錦麗 身為備位元首，卻很少人認為她已準備就緒可在必要時接棒。

美國多家媒體近日以長文報導，賀錦麗當初以美國第一位女性、第一位亞非裔副總統身分上台，聲望頗高，然而後來民調長期低迷，各方皆不看好；她除了有身為副手必須收歛鋒芒的顧慮，最大的問題是，擔任副總統近三年來，在許多事務上沒有自己的定見，甚至覺得自己不該或不必有定見。

紐約時報指出，曾任加州檢察長的賀錦麗不受歡迎，除了肇因於她的性別和族裔，還因她法律人養成的習慣。她覺得發表動人演說或努力通過法案，都沒那麼重要，對於在他人面前自誇感到非常不自在，甚至覺得不應該。

自上任以來，賀錦麗經常站在拜登左右，但她不願多談未來願景，也沒有自己鮮明的政治主張。換句話說，她一直是個尋找時機的政治人物，而非主動界定方向的領導者。

大西洋雜誌指出，賀錦麗談到與拜登的關係時，多半浮泛。當記者問她和拜登如何互補，賀錦麗說，她與拜登都喜歡對方，兩人有共同價值觀和原則，但被問到拜登仰仗她哪些方面能力時，賀錦麗說，「你得去問拜登總統」。

拜登曾說，賀錦麗在白宮 的重要會議中，會是「房間裡最後的聲音」，意思是她會參與所有重大政策且極具影響力。然而實情是，有時拜登找國會議員去白宮橢圓辦公室討論法案，賀錦麗也去了，但寒暄之後就被打發走了。

此外，賀錦麗一向對媒體抱持懷疑，檢察官出身的她長年詰問他人，她對媒體追問直截了當的答案，非常不適應。她會要求記者把問題定義得更明確，或反問記者問題的確切意涵，再不然就是針鋒相對但不傷感情地讓記者知道，她覺得記者的問題是在浪費她的時間。

儘管賀錦麗說，「如果必要我已準備好了」，但近半年來不斷有評論家撰文，力勸拜登更換副手人選，免得受賀錦麗親和力太差拖累。