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資產疑灌水捲入金融詐欺訟案 川普禁次子艾瑞克再作證

記者顏伶如／即時報導
艾瑞克‧川普(左二)。(路透)
艾瑞克‧川普(左二)。(路透)

前總統川普涉嫌為房地產價值灌水而被紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)以金融詐欺民事罪名起訴，長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr)、川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)同列被告，父子三人均已出庭作證。川普5日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示，已下令艾瑞克不要再度作證，因為「沒必要浪費時間一而再、再而三去講同樣的話」。

川普在文中表示，已要求兒子6日不要再出庭作證，因為訴訟不公平，詹樂霞當初在選舉時喊出政見就是「我會起訴川普」。

川普律師凱斯(Chris Kise)先前表示，艾瑞克‧川普在這起訴訟裡將不再出庭作證。川普集團(Trump Organization)執行副總裁賈爾登(Alan Garten)也對國家廣播公司(NBC)指出：「艾瑞克能夠回答的所有問題，其他證人都已回答了。」

川普則排定11日再次作證。川普透過辯護律師要求延後作證，但遭紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)拒絕。恩格隆裁決時表示：「絕對不准，行不通的，不可能。」

川普 紐約州 小唐納

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