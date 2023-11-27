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佛州選舉主管心臟病倒臥州長辦公室近半小時才被發現

記者顏伶如／即時報導
佛州選舉犯罪及安全辦公室主任安東納西(Peter Antonacci，圖)新官上任才兩個月，去年參加一場氣氛火爆的會議之後，離開州長辦公室時心臟病發作倒臥走廊，監視器畫面顯示近30分鐘無人知曉，被人發現時已無生命跡象。美聯社
佛州選舉犯罪及安全辦公室主任安東納西(Peter Antonacci，圖)新官上任才兩個月，去年參加一場氣氛火爆的會議之後，離開州長辦公室時心臟病發作倒臥走廊，監視器畫面顯示近30分鐘無人知曉，被人發現時已無生命跡象。美聯社

獨立新聞網站「佛羅里達鬥牛犬」(Florida Bulldog)援引政府公開紀錄報導，佛州選舉犯罪及安全辦公室主任安東納西(Peter Antonacci)新官上任才兩個月，去年參加一場氣氛火爆的會議之後，離開州長辦公室時心臟病發作倒臥走廊，監視器畫面顯示近30分鐘無人知曉，被人發現時已無生命跡象。

報導指出，74歲的安東納西在德桑提斯(Ron DeSantis)州長辦公室心臟病發作而辭世的消息去年並未被披露，當時佛州主管僅對媒體表示，安東納西是在議會大廈工作時過世。州長辦公室就在議會大廈裡。

報導指出，根據佛州執法廳(Department of Law Enforcement)提供監視器檔案資料，安東納西2022年9月23日在州長辦公室裡會議室開會，離開時突然倒臥州長辦公室走廊，將近30分鐘後才被發現，員警獲報抵達現場時，發現安東納西已無心跳，使用自動體外心臟電擊去顫器( automated external defibrillator，AED)急救，直到里昂郡(Leon County)緊急救護小組抵達。

會議紀錄顯示，會議出席者包括州務卿柏爾德(James "Cord" Byrd)、佛州執法廳廳長葛拉斯(Mark Glass)等。監視器拍到安東納西1時46分從會議室起身離開，在走廊上步伐不穩，向前傾斜之後倒在地上，再也沒有動作。

監視器紀錄顯示，葛拉斯下午2時10分發現安東納西倒臥走廊，立即施以心肺復甦術(CPR)並且呼救，2時11分兩名員警帶著自動體外心臟電擊去顫器趕抵。

前總統川普2020年連任失敗後聲稱選舉舞弊導致敗選，德桑提斯與佛州州議會共同成立選舉犯罪及安全辦公室，主旨在於「維護選舉公正」。曾任佛州副檢察長的安東納西，2022年7月獲德桑提斯任命為選舉犯罪及安全辦公室首位主任。

佛州 德桑提斯 心臟病

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